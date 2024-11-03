求證輝達！經濟部：沒有百億度綠電採購　供需充足

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

外傳輝達（NVIDIA）有在台採購百億度綠電，經濟部今（3）日發出新聞稿指出，「經濟部也主動與輝達聯繫，該公司表示目前並無在台採購100億度綠電的計畫。」經濟部並強調台灣綠電供需充足。

經濟部說明，目前綠電開發以太陽光電與離岸風電為大宗，至 2026 年其裝置容量分別可達 21 GW(約 250 億度)與 5.6 GW(約 190 億度)，再加上原有的水力發電、陸域風電及生質能等，綠電供給達 550 億度，同時也經過產業調查後，確認綠電的供給大於需求，可滿足國內企業綠電需求。

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以下是經濟部說明全文：

有關國會質詢提及輝達要採購百億度綠電一事，經濟部也主動與輝達聯繫，該公司表示目前並無在台採購100億度綠電的計畫。經濟部表示，一向與各國際企業保持高度聯繫，也持續協助在地投資。輝達在台灣的投資均按照計畫順利執行中，在經濟部「大A+計畫」支持下，輝達公司已在台設立亞太首座人工智慧研發中心，並已經在高雄建置國內算力最大的AI超級電腦Taipei-1，這座超級電腦未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。

至於國際產業所需要的綠電，經濟部說明，目前綠電開發以太陽光電與離岸風電為大宗，至 2026 年其裝置容量分別可達 21 GW(約 250 億度)與 5.6 GW(約 190 億度)，再加上原有的水力發電、陸域風電及生質能等，綠電供給達 550 億度，同時也經過產業調查後，確認綠電的供給大於需求，可滿足國內企業綠電需求。

經濟部指出，未來除推動太陽光電與離岸風電，並加速發展地熱、氫能等其他多元綠電外，將持續盤點各綠電用戶使用綠電時程規劃，確保每年均可滿足綠電需求，同時已有機制媒合需要綠電企業及供給方能夠自由交易，也要讓中小企業在內的各類型企業，均能購買取得綠電。