萬泰物流「泰寶家族」公仔創意命名活動　與客戶做趣味互動

▲萬泰物流以企業四大核心業務：海運、空運、電商及倉儲設計了四個公仔，在臉書上請大家參加命名活動。（圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

萬泰物流集團透過臉書與與線上直播節目等，提高與客戶的黏著度，並增添公司品牌的知名度，公司近日宣布推出「泰寶家族」系列公仔，象徵企業四大核心業務：海運、空運、電商及倉儲，在這些小夥伴們登場前，邀請客戶、臉書粉絲與各界為他們取名，展開溫馨趣味的互動。

萬泰資深副總經理鍾美堅表示，公司希望藉由創意命名活動，不僅展現大家的巧思，也讓參與者成為泰寶家族的一部分，活動即日起至11月15日止接受命名。

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活動辦法如下：

1.追蹤並按讚【萬泰物流，傳遞幸福】粉絲專頁https://www.facebook.com/Dolphin.gp。

2.按讚本活動貼文，並分享至個人頁面，同時「標記」一位朋友。

3.在FB專頁活動貼文留言處，寫下為四款公仔所取的創意名稱（限兩字或三字，若有重複，將依留言時間排序）。

4.命名留言範例 ，海運：安妞、空運：美空、電商：阿萬、倉儲：阿泰。

獲選者將獲得命名的萬泰物流集團公仔一組，共有四人可以獲獎，並於11月底於粉絲專頁公佈得獎名單！

▲萬泰物流董事長鄭毓文(中)過生日，公司福委會辦角色扮演遊戲，讓大家參與各種趣味挑戰。（圖／取自萬泰臉書專頁）

萬泰也曾認養宜蘭小農種植的無毒米，並讓客戶與臉書粉絲為米命名，獲選者可收到一包米與宜蘭伴手禮，明年公司30周年慶，將會推出更大的歡慶活動。

萬泰的英文名稱Dolphin Logistics，自稱為海豚物流集團，是一家活潑、創新的公司，公司董事長鄭毓文上個月(10月)17日過61歲生日，公司福委會委員辦了一場角色扮演遊戲，讓董事長穿上黃袍馬褂，化身遊戲大師，讓大家參與各種趣味挑戰，在歡笑聲中為壽星增添了無限的快樂與活力。