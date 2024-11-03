中信銀網銀權益大調整！每月轉帳砍半至50萬　12／14生效

▲中信銀外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中信銀公告，旗下網路銀行將進行交易機制調整，12月14日起，非約定轉帳若未綁定認證行動裝置，單筆限額將由現行的5萬元大砍至2萬元，每日、每月限額也會對半砍至5萬元與10萬元，每月轉帳限額也由100萬元對半砍至50萬元，用戶多加注意。

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▲中信銀網銀非約定轉帳調整細節。（圖／ETtoday製）

中信銀指出，12月14日起，網路銀行非約定轉帳設定將有所調整，若非約定帳號轉帳交易單筆逾2萬元、每日累計逾5萬元、每月累計逾10萬元者，除將發送OTP至客戶留存於本行的OTP專屬行動電話號碼或推播OTP至客戶已認證之行動裝置外，須另至已認證之行動裝置(限使用設備認證碼及簡訊SIM卡驗證方式啟用設備認證服務機制者)確認該筆交易內容，方可執行交易。

行動銀行用戶僅限於「已認證之行動裝置」(限使用設備認證碼及簡訊SIM卡驗證方式啟用設備認證服務機制者)執行非約定帳號轉帳交易。

而在交易限額上，持有一般台幣活期存款帳戶的民眾若已申請提高網路銀行暨行動銀行非約定帳號轉帳交易額度，單筆最高限額為10萬元、每日累計最高限額為20萬元，每月原約定係累計不得逾100萬元調降至每月累計不得逾50萬元。