▲品安裁員250人。（圖／翻攝自品安科技官網）

記者閔文昱／綜合報導

先前才傳出台灣力森諾科科技裁員上百人關廠，不料近期台灣記憶體模組廠品安（8088）也發布重訊，宣布於11月資遣約250名代工業務相關員工，數量直逼公司總人數的一半。此外，大股東暨董事金士頓科技也傳出全面退出品安董事會，消息一出，震撼科技業。

品安在今年9月時曾公開表示，由於某客戶結束委託代工業務，預計將於11月資遣約250名代工業務相關員工。根據品安年報顯示，截至今年3月底，員工人數共計有541人，如今資遣250人，幾乎是裁撤公司一半的人數。

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品安執行副總經理吳惠珠說明，今年第2季每股虧損新台幣0.55元，考量到資源配置及維持競爭力，不得已之下採取緊縮業務因應。而「富爸爸」大股東暨董事的金士頓，因轉讓持股超過當選時持股數二分之一，董事身分遭自然解任。

事實上，金士頓是全球記憶體模組的龍頭，2012年入股後，品安也逐步轉型為金士頓的代工廠。品安藉著金士頓的訂單業績上漲不少，2019年每股純益達2.37元，到了2022年更衝上3.48元，如今卻因營運陷入難題，將資遣250名員工，金士頓也選擇撤資，並全面退出品安董事會。據公開資訊觀測站資料，今年9月底金士頓持有品安股票共1969張，持股比率為3.23%。

品安成立於1994年，專注於客製化設計、專業代工（OEM）以及設計代工（ODM）的服務，並具備20條SMT線及自行研發的自動組裝、測試設備。然而，當前面臨的困境顯示出，即便有全球龍頭的支援，業績仍可能因市場變化而起伏不定。