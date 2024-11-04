台股早盤漲逾百點！居家、運動翻強　最高漲逾7%

▲台股今（4）日以上漲59.1點開高後，最高上漲155.56點。（圖／CTWANT提供）

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台股今（4）日在電子權值股回神下，開高走高，早盤漲逾百點，一度上漲155點、達22935點，隨後漲幅有所收斂。11點左右，指數達22845點，漲96點，以居家生活、運動休閒族群漲幅最為強勁。另外，高價股世芯-KY（3661）早盤一度飆8.8%，貨櫃三雄齊跳水。

11點左右，權值股表現不一，台積電（2330）和鴻海（2317）均微漲約1%，聯發科（2454）指數翻黑，下跌0.39%，富邦金（2881）、中信金（2891）、兆豐金（2886）也皆漲約1%。聯電（2303）、統一（1216）走低，壓抑大盤。

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居家生活類股中，億豐（8464）最高漲逾3%。運動休閒類股中，志強-KY（6768）最高漲逾7%，喬山（1736）最高漲逾6%，鈺齊-KY（9802）最高漲逾3%。

貨櫃三雄今日開高走低，萬海（2615）早盤一度大漲4%後翻黑，長榮（2603）與陽明（2609）分別下跌0.47%、1.14%。

另外，ASIC大廠世芯-KY近日宣布，第三季營收與獲利創下歷史新高，每股稅後純益達22.49元，且IC設計龍頭聯發科透過子公司聯發資本參與世芯-KY私募，以每股1627元價格認購45萬股，總投資金額約7.32億元，成為世芯-KY重要股東之一。

世芯-KY第三季合併營收達148.31億元，季增9.2%，年增94.89%，雖然毛利率因量產擴大而降至19.5%，但營收與獲利仍創新高。總經理沈翔霖1日在法說會上表示，因北美IDM客戶縮減對明年5奈米AI加速器需求，明年營收預估由先前的20-30%增長下修至持平至小幅增長，低於市場預期。

受此利好消息影響，世芯-KY今日股價跳空開高，盤中一度攀升至2210元，漲幅達8.8%。

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