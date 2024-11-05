川普效應航運市場評價不一　法人指短多長空

▲若川普當選對海運的影響法人與業界看法不一。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

美國總統大選在當地時間5日上午，台灣時間5日晚間開始投票，有法人對航運股提出看法，指出若川普當選，對航運是好事，俄烏也將停戰；但也有法人指出，對貨櫃船運應該算短多長空，會有避稅的拉貨潮，但課高關稅會引起通膨不利消費，至於俄烏停戰，等真的停戰再說吧。

看好的法人分析：

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1.若川普當選，就任第一天就會針對關稅問題宣布行政命令。目前距離就職還有兩個月，會出現搶運。另俄烏停戰，原來烏克蘭跟東歐俄羅斯這邊原物料或者一些物資，包括散裝等都有利於航運暢旺；美國製造，讓原物料需求提高

2.中國降息，經濟循環也開始正向。

3.0056調整成分股，00939也會調整，若0056將長榮加入，估可以增加3萬張，若00939增加，約4萬張，預估11月上旬可能會有7萬張買盤。

4.長榮EPS估28.5元、陽明EPS約8.17元、萬海EPS約7.39元。

對於這家法人的分析，昨(4)日剛從美國考察業務回國的超大型攬貨公司負責人指出，若川普當選不會在第一天就宣布行政命令關稅，俄烏也不會馬上停戰，這些消息都是屬於預期心理，不是確定的事情。況且川普也不一定當選，目前市場貨量是有略減，運價也會逐漸下滑。

出身船公司的攬貨業高階指出，法人提出的第二、第三點他比較認同， 第一點他認為短暫的衝貨有可能，但是未來原物料需求高這一點他不是很贊同。美國製造，美國的勞動人口要是有那麼努力早就取代東方跟墨西哥了，川普當選對未來的關稅壁壘只會加大美國終端消費者成本越來越高。

另一家大型攬貨公司高階則認為，法人提的幾項看法，他都覺得都不太會是造成運價上漲與支撐過年前運量的因素。他認為川普若當選，有可能是會造成預期性的出貨，加上這次農曆過年較早，工廠也會提早放假，有需求者也會提早安排出貨，但船公司為了農曆年節的艙位，也有可能會推出優惠價格搶貨(囤貨)。另美東罷工問題延後至一月中，其中仍存有變數，綜和以上因素，一直到農曆過年前，貨量應都不會看淡。

大型散裝船公司高階認為，川普提出的政見應該是會一步一步來，地區經濟安全與穩定第一優先，停戰也會是優先要做的，俄烏停戰對航運是很有利的，川普是商人，與商界關係密切，有一幫金主在，他不會讓股市崩盤，會邊走邊看，不會上任第一天就祭出60%關稅，估計對必需品與消費品會有靈活做法，應該是個折衷方案。法人估的情況有可能發生，大陸政局也在變，近日一些元老陸續露面，被認為習近平的權勢已經不如以前，也傳出應對美國高關稅與大陸房市問題，政府有十兆救市計畫；國際貨櫃航運股近日股價高漲，高獲利與高股息估計是會吸引幾波買盤的。