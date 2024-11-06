天逸財金科技：金融創新領航家以國際供應鏈與六大場景　為台灣培育永續企業

▲「GET BIG」六大業務價值核心。（圖／天逸財金科技提供）

生活中心／綜合報導

近期，國發基金推動四個百億元投資方案，包括AI、文創、智慧健康以及綠色成長，有立委提及，希望行政院考慮加入第五支箭，納入金融科技。行政院表示，在兩大前提，包括周延計畫、財政許可條件下，會五箭齊發，可見金融科技的發展也成為國家整體發展重要策略一環。

科技發展變化日益加快，相關的應用場景也日益多元多變，許多傳統產業面臨數位化與國際化的轉型，相對而言，企業得迎向更多不同面向的挑戰。

在產業界可謂金融創新領航家的天逸財金科技，深度觀察數十年來台灣企業所需的數位化與全球化轉型的需求，並且因應企業所需的永續與減碳淨零的迫切需求，帶領專業多方位的團隊，提供創新與企業永續的解方，加以，地緣政治的面向衝擊著台灣經濟發展，其中更包含台灣企業的全球化與數位化轉型。

天逸財金科技以「供應鏈金融創新」與「國際化戰略布局」雙軸策略為台灣中小企業突破困境，其中也包含融資議題。

數位化轉型：供應鏈金融創新AI技術是預測和優化決策工具

天逸財金副總經理黃國倫表示，金融科技的核心主要用於連接不同層級供應商，而面臨資金短缺的中小企業，更可運用技術協助企業靈活運用資金，進而達到良性發展，甚而為台灣催生穩健發展的永續型企業。

跟隨AI和大數據相關技術的迅捷發展與多元突破，並也跟隨國家政策發展的腳步，天逸財金科技大幅度地運用這些AI相關的技術，整合進入金融服務相關的供應鏈，為更多的企業帶來數位轉型的良好契機。

黃國倫補充說明，AI的應用為企業提供預測和優化決策的工具，天逸財金的系統幫助企業更快、更準確地做出關鍵決策，甚而為企業有效提升整體營運的效能。

地緣政治為企業開拓國際市場 鎖定東南亞作為戰略布局基石

全球供應鏈的版塊不斷地移轉，天逸財金科技高瞻遠矚，鎖定東南亞市場，並在東南亞區域建構穩定且持續發展的業務生態網絡。

天逸財金科技是台灣供應鏈金融科技的先行者，由服務華人地區，持續擴展到東南亞、澳洲、美洲及歐洲等海外地區，對金融供應鏈擁有超過數十年的豐碩經驗，這些年運用六大場景「GET BIG」的全方位布局，持續得到企業主的認可。

此六大場景「GET BIG」為：GeopoliticsProgram（地緣政治計畫）：協助企業應對國際政治環境變化，制定相應策略、Enterprise Expansion（企業擴展）：支持企業在國際市場的擴展和佈局、Third-PartyPartnership（第三方合作）：促進企業與全球合作夥伴的建立與深化、ankingServicesIntegration（金融服務整合）：整合金融服務，提供全面的金融管理解決方案、nnovative Product Development（創新產品開發）：推動創新產品的研發和市場化與Global Trade Service（全球貿易服務）：提供全球貿易相關服務，支持企業的國際貿易活動。

黃國倫表示，天逸財金的優勢能快速適應當地的政策和法規，並為台灣企業提供有效的國際級支援。透過與當地多方的金融機構和策略夥伴產生深度與頻繁合作，為企業提供金融、財會和法律等全方位的服務，達成有效的資源整合綜效，在最短時間內協助企業順利融入當地環境，進而提升競爭力。

天逸財金科技團隊堅實，從用人選才、資訊科技、商業策略等各種不同面向，支持台灣企業在數位轉型與永續發展面向上，擁有更多的資源得以突破地域的限制，朝向國際化成為國家代表隊的強力發展。天逸財金科技是供應鏈金融領域領航家，同時也是台灣企業通往國際市場的重要橋梁，透過技術與應用場景的全方位布局，為企業在金融科技與應用AI數位轉型的市場拓展上，持續給予穩健而堅實的資源。