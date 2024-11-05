高庫存百大集團營運逆風　台達電等5家抗衰

▲台達電。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據CRIF最新發布的「2024年版台灣大型集團企業研究」結果顯示，台灣百大集團資產成長率創2008年新低，不僅如此，總營收更較去年衰退逾9%，主要是全球供應鏈高庫存危機成為打敗百大集團的元兇，不過仍有台達電（2308）、彰銀（2801）、台灣企銀（2834）、華南金控（2880)、中華電信(2412)5大集團資產逆勢成長。

CRIF統計去（2023）年百大集團資產總額持續創新高，來到144兆8,753億元，不過資產成長率僅4.19％，為2008年以來新低。同時，百大集團的總營收僅為34兆687億元，較前（2022）年大幅下降9.69％，創下歷史新高的衰退幅度。

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CRIF分析，自2018年美中貿易戰、2020新冠疫情、2022年俄烏戰爭、美國升息、2023年以哈戰爭，全球經濟面臨快速變遷，當前的全球經濟走勢已完全脫離過往經濟學者所熟知且可預測的軌道，以致百大集團營運受到外部環境影響時承受的高風險也越來越高。也可以說台灣產業與全球產業鏈連結越深，當全球經濟發生難以預測的變化時，所受到的衝擊也越大

不過CRIF也指出，即使在百大集團的大衰退中，仍然有台達電、彰銀、臺灣企銀、華南金控、中華電信5大集團維持連續三年資產成長率、營收成長率、稅後純益成長率三率成長的績優集團。令人驚訝的是，三年三率成長5大集團中，其中三大集團為公股金融集團，連同具公股身份的中華電信集團，竟然有四大集團均為公股集團。

唯一的三年三率成長的電子製造集團僅有台達電子集團，主要與台達電子為最早布局綠能和電動車系統的集團有關。由今（2024）年上半年百大集團的營收表現來看，有高達76個集團上半年營收總額較2023年同期呈現成長，且有60個集團上半年營收總額成長達10％以上，這也充分顯示百大集團具有極佳的營運韌性。



CRIF指出，百大集團的衰退危機在今年已解除，現在台灣更應該把焦點放在百大集團的全球布局，去年百大集團全球分子企業數雖再創9,424家的歷史新高，較前年的9,230家小幅成長2.1％，新增194家企業；然而，值得關注的是，這其中顯示出「減中國、緩台灣、增海外」的趨勢，值得探討。