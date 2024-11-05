台灣虎航前3季EPS 5.52元！賺贏去年全年　董座：朝高配息努力

▲台灣虎航改列一般板上市。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台灣虎航（6757）今（5）日舉辦改列上市前業績發表會，今年前3季台灣虎航稅後淨利24.76億元，EPS為5.52元，已賺贏去年全年，董事長陳漢銘表示，Q4旅運需求仍暢旺、東南亞及東北亞航線完整布局，看好全年營收、獲利可望大幅超越去年全年、再創高峰；陳漢銘也說，將朝高配息為目標努力，明年將可以發放股利。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，今年前3季營收獲利創下新高，且已賺贏去年全年，今年Q4隨著旅運需求持續暢旺，團隊完整布局東南亞、東北亞航線，今年全年營收及獲利可望大幅超越去年，經營團隊會朝著新高獲利、高配息為目標持續努力。

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陳漢銘指出，考量座位數、租金、油耗、修護、組員配置與訓練，評選A320neo為最適合台灣虎航的機型，明年也將引進2架A320neo新機，將以15架機隊規模，其中包含6架已獲延長租期的A320ceo航機，搭配恰如其分的機組人力，持續穩定成長，並有效的成本管控，堅持以飛安為首要，持續穩健永續經營。

陳漢銘也提到，目前台灣虎航飛往28個航點、經營41條航線，其中有12條獨家航線；待11月26日首航桃園-宮崎後，日本航點將達20個，是目前飛航日、韓最多的國籍航空公司。

台灣虎航今年Q3單季營收為44.22億元，年增23.7％，營業毛利率為32％，營業淨利率為26％，稅後淨利為9.4億元，年增63％，EPS為2.1元。今年前3季營收為126.37億元，年增39.6%，營業毛利率為32％，營業淨利率為26%，稅後淨利為24.76億，年增84.4％，EPS為5.52元，營收獲利都創同期歷史新高，也已賺贏去年前年。