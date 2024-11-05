鴻海10月營收8048億元「寫單月次高」　旺季加持Q4可望年季雙增

▲鴻海集團。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）5日公告今年10月營收8,048億元，月增9.8%，年增8.59%，不但是歷年同期最高，更寫下單月營收次高；累計今年前10個月營收5兆5,325億元，年增9.57%，也寫歷年同期最高。鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第四季營運，將可達到季增、年增的表現。

觀察產品表現，鴻海今年10月旗下電腦終端產品、消費智能產品較上月相比有強勁成長，元件及其他產品也有明顯成長，唯獨雲端網路產品則略為衰退。電腦及消費產品主要是受惠新品需求，加上中國雙十一及北美感恩節，客戶拉貨動能較強；雲端網路產品月減則是因為9月基期高。

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如果與去年10月相比，鴻海雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他產品皆有明顯成長，消費智能產品則有約略持平，主要是AI雲端產品拉貨動能強勁，相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長。

整體而言，鴻海旗下4大類產品今年前10個月的表現，雲端網路產品及元件及其他產品強勁成長，電腦終端產品顯著成長，消費智能產品在年對年上則有約略衰退情形。

鴻海表示，旺季營運仍會逐季加溫，達成季增、年增的表現。鴻海即將在11月14日舉行2024年第三季法人說明會，屆時將公布更詳細的財報資訊與營運展望。