ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

鴻海10月營收8048億元「寫單月次高」　旺季加持Q4可望年季雙增

▲鴻海集團。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）5日公告今年10月營收8,048億元，月增9.8%，年增8.59%，不但是歷年同期最高，更寫下單月營收次高；累計今年前10個月營收5兆5,325億元，年增9.57%，也寫歷年同期最高。鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第四季營運，將可達到季增、年增的表現。

觀察產品表現，鴻海今年10月旗下電腦終端產品、消費智能產品較上月相比有強勁成長，元件及其他產品也有明顯成長，唯獨雲端網路產品則略為衰退。電腦及消費產品主要是受惠新品需求，加上中國雙十一及北美感恩節，客戶拉貨動能較強；雲端網路產品月減則是因為9月基期高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果與去年10月相比，鴻海雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他產品皆有明顯成長，消費智能產品則有約略持平，主要是AI雲端產品拉貨動能強勁，相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長。

整體而言，鴻海旗下4大類產品今年前10個月的表現，雲端網路產品及元件及其他產品強勁成長，電腦終端產品顯著成長，消費智能產品在年對年上則有約略衰退情形。

鴻海表示，旺季營運仍會逐季加溫，達成季增、年增的表現。鴻海即將在11月14日舉行2024年第三季法人說明會，屆時將公布更詳細的財報資訊與營運展望。

關鍵字： 鴻海營收旺季電腦

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP97正片／日本旅遊怎麼輕鬆省，吃住購物全方位省錢攻略告訴你

推薦閱讀

路透：考量地緣政治　Space X要求敬鵬等台廠製造移轉海外

路透：考量地緣政治　Space X要求敬鵬等台廠製造移轉海外

地緣政治考量，市場傳出特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）所創立的美國太空探索科技公司（SpaceX）要求台灣供應商將製造轉移到海外。而《路透社》報導指出，台廠敬鵬內部消息已證實此事，不過SpaceX則沒有回覆置評請求。

2024-11-05 15:03
世界先進Q3每股賺1.29元　二度上修今年資本支出

世界先進Q3每股賺1.29元　二度上修今年資本支出

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（5）日舉行法說會，並公佈第三季營運報告。世界先進第三季合併營收約為新台幣118.04億元，歸屬於母公司業主淨利約為21.29億元，每股稅後盈餘約為1.29元。

2024-11-05 15:07
台灣虎航前3季EPS 5.52元！賺贏去年全年　董座：朝高配息努力

台灣虎航前3季EPS 5.52元！賺贏去年全年　董座：朝高配息努力

台灣虎航（6757）今（5）日舉辦改列上市前業績發表會，今年前3季台灣虎航稅後淨利24.76億元，EPS為5.52元，已賺贏去年全年，董事長陳漢銘表示，Q4旅運需求仍暢旺、東南亞及東北亞航線完整布局，看好全年營收、獲利可望大幅超越去年全年、再創高峰；陳漢銘也說，將朝高配息為目標努力，明年將可以發放股利。

2024-11-05 15:03
美超微今晚揭財報　華爾街更憂慮遭那斯達克除名

美超微今晚揭財報　華爾街更憂慮遭那斯達克除名

根據外媒巴隆周刊報導，美超微計劃在週二發布財報，但一位分析師表示，華爾街更關注美超微被納斯達克證券交易所除牌的風險。

2024-11-05 12:10
美超微「一代AI妖股」供應鏈曝光　達人驚：多是一家人！

美超微「一代AI妖股」供應鏈曝光　達人驚：多是一家人！

輝達創辦人黃仁勳、AMD 執行長蘇姿丰、美超微創辦人梁見後，被媒體並列為「AI三巨頭」，搭上AI順風車，美超微股價從2022年底市值43.5億美元（約台幣1,390億），短短一年，股價暴漲十倍，總市值於2024年3月一度飆到最高607.2億美元（約1.9兆台幣），被封為AI界「妖股」，許多投資人扼腕來不及上車。但是，隨著戴爾、思科等大廠紛紛投入競爭行列，美超微恐怕「妖景不再」，投資人宜居高思危。

2024-11-05 14:13
抽獎來了！證交所「防詐乖乖」限量包　金銀雙色2招入手

抽獎來了！證交所「防詐乖乖」限量包　金銀雙色2招入手

證交所小編今（5）日在臉書分享金、銀雙色「防詐乖乖」，引發討論，小編表示，證交所5D反詐行動和國民零食品牌聯名推出「防詐限定版乖乖」，線上、線下2種管道都可以拿得到！

2024-11-05 13:42
缺席中油新董總交接惹議　郭智輝：我一天有10個行程

缺席中油新董總交接惹議　郭智輝：我一天有10個行程

中油昨日舉行新舊任董總交接典禮，經濟部長郭智輝另有行程缺席，由次長連錦漳監交，引發外界熱議，甚至被批說是「重電輕油」；對此，郭智輝今（5）日表示，他1天有10個行程，當然沒辦法過去。

2024-11-05 09:57
高庫存百大集團營運逆風　台達電等5家抗衰

高庫存百大集團營運逆風　台達電等5家抗衰

根據CRIF最新發布的「2024年版台灣大型集團企業研究」結果顯示，台灣百大集團資產成長率創2008年新低，不僅如此，總營收更較去年衰退逾9%，主要是全球供應鏈高庫存危機成為打敗百大集團的元兇，不過仍有台達電（2308）、彰銀（2801）、台灣企銀（2834）、華南金控（2880)、中華電信(2412)5大集團資產逆勢成長。

2024-11-05 10:21
川普效應！台銀黃金存摺「10公斤」超大戶　抱7個月暴賺近500萬

川普效應！台銀黃金存摺「10公斤」超大戶　抱7個月暴賺近500萬

美國大選市場憂心川普當選加深不確定性，金價高檔震盪。交易員指出，今年上半年，正當市場瘋搶ETF商品時，台銀接到黃金存摺大戶一口氣「買10公斤」的重要大單，以4月ETF最熱、當時黃金存摺剛刷新今年天價，這位大戶勇砸2337萬元抱著10公斤黃金存摺，7個多月已賺500萬元。

2024-11-05 08:30
海運市場展望佳　貨櫃三雄股價連袂勁揚

海運市場展望佳　貨櫃三雄股價連袂勁揚

貨櫃三雄高層昨日同步釋出對未來展望及看法，長榮（2603）及陽明（2609）都看好明年長約價格優於今年，萬海（2615）近洋線贏旺季，貨櫃三雄今（5）日股價連袂上漲，其中萬海盤中一度漲逾7％、陽明一度漲逾5％、長榮最高漲逾4％。

2024-11-05 13:33

讀者迴響

熱門新聞

羅昇、穎漢等5檔飆漲停　「黃仁勳妖股」也紅燈高掛

美股開盤3大指數齊跌　輝達市值超越蘋果

台積電工程師嫌無聊　創業斜槓成董座

川普效應！台銀黃金存摺「10公斤」超大戶　抱7個月暴賺近500萬

CUBE推出滿兩週年　跨界聯手經典蛋糕推限定聯名款

遭華南證求償1億　前員工：領白菜錢擔賣白粉風險

慘噴52萬！電商賣家盲盒公仔一年半交易額飆700萬　國稅局盯上

抽中賺4.8萬！全家餐飲今起申購　報酬率逾6成

抽中賺2.73萬元！三商餐飲11／26掛牌上市　11／14起申購

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366