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榮惠-KY搶攻車用電子零組件市場　預計12月上旬登創新板

▲▼榮惠-KY董事長劉世璘。（圖／記者高兆麟攝）

▲榮惠-KY董事長劉世璘。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

榮惠-KY（6924）預計於12月上旬掛牌登創新板，並將在6日將舉辦上市前業績發表會，榮惠為上市櫃公司中少數以輕資產營運模式，聚焦提供利基型PCB及電子零組件整合服務為主的公司，專精PCB產品拼板設計、生產品質及效能管理、少量多樣的供應鏈管理及跨國物流倉儲等解決方案，並在台灣、日本、泰國、香港及深圳均設有營運處所。

榮惠-KY董事長劉世璘指出，榮惠-KY目前全球共有5個跨國子（分）公司、11個服務據點，2023年度以泰國子公司營收占比最高，約占54%，負責泰國國內市場、印尼及印度地區之PCB銷售業務，主要銷售客戶為當地日系車用電子廠及EMS廠，並間接交貨予日系前五大汽車品牌。

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榮惠-KY產品應用領域廣含車用電子、消費性電子、工業產品、通信、醫療、電源及航太等七大產業，以2023年營收比重來看，以汽車電子應用占比達53.8%為大宗，其次為消費性電子產品29.8%、工業產品9.1%及其他應用領域約7.3%。其中，主力PCB產品廣泛應用於汽車電子系統，如車燈、車內周邊、電動座椅及控制面板等；在消費性電子領域，應用範圍涵蓋智慧型家電如品牌咖啡機、多功能料理機及冷氣機馬達等；工業控制類應用產品則多為記憶體等電腦零組件及AI水冷模組等。

劉世璘也表示，相較於專職代工生產的PCB板廠，榮惠-KY之優勢來自於多拼一、不規則拼板設計方面之專業能力及創新服務，覆蓋從生產到後段組裝製程的需求，以降低生產風險和成本，並透過管理數十間跨國合作板廠滿足下游客戶多樣PCB類型需求，暨提供客戶靈活的VMI倉儲及物流管理服務，有效降低客戶的庫存風險，進而增進客戶關係黏著度。

榮惠-KY長年與日系車用電子品牌及EMS廠商保持緊密合作，在泰國、日本及東南亞市場中擁有穩定的營收來源，受惠全球經濟復甦，車用電子需求上升，同步推動公司營收與毛利率穩定增長，2024年1~6月營收為新台幣8.14億元，毛利率為22%。接下來公司將積極拓展業務至歐美（含墨西哥）市場，藉此降低日系客戶單一區域市場集中風險，並重點發展電動車電源模組和AI伺服器周邊領域產品，透過多元化的產品版圖拓展全球市場，構建全球供應鏈以提升競爭力。未來公司也將持續加強產品利基性、客製化及高階技術的發展，滿足全球市場的需求變化。

關鍵字： 榮惠

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