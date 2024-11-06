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阿里巴巴董事主席是「台灣囡仔」　砸20億開啟新時代

淘寶天貓台灣事業部總經理劉慧娟宣布今年雙11台灣站祭出20億元運費補貼。（圖／報系資料照）

▲淘寶天貓台灣事業部總經理劉慧娟宣布今年雙11台灣站祭出20億元運費補貼。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

即將到來的11月11日，是阿里巴巴集團在2009年創立的電商購物節，經過眾多電商平台金錢肉搏戰的推廣和進化，目前台灣各大電商、品牌方，甚至實體超市、電信公司都在推優惠，成了兩岸共通的人造節日，然而因兩岸政治因素而沉寂多時的阿里，今年終於冒出頭來，在10月宣布史上力度最大「台灣用戶體驗補貼計畫」，20億元用完為止，直接升級台灣跨境免運費，不用再被「搬運工」多賺一手。

「它就是一個超級平台，每個月都有2千多萬個新品出現，這速度沒人跟得上，台灣的電商能買到的東西都差不多，只能比價，可以說是BORING，但現在大家獲取資訊管道太多，看了韓劇、陸綜，就想買主角穿的衣服或物品，台灣有哪一個平台可以做到？」淘寶天貓台灣事業部總經理劉慧娟笑著跟CTWANT記者解釋。他們的對手不是momo、PChome，而是過去的自己，順道「收拾一下」代購市場。

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大陸景氣持續低迷，今年為了刺激消費，雙11的商家與平台們再度使用大量優惠與額外補貼，活動還提前到10月21日啟動，是史上最長的雙11購物節檔期，戰火更延燒至台灣，讓台灣消費者漁翁得利，這次不但有搶紅包免單、滿額折抵，還有最重要的「跨境免運費」。

「momo雙11超狂購物節」祭出多項優惠及促銷吸引消費者。（圖／報系資料照）

▲「momo雙11超狂購物節」祭出多項優惠及促銷吸引消費者。

劉慧娟表示，經過四年對物流、金流的改造，目標是讓買跨境、跟買本地電商一樣簡單，過去在台灣買淘寶要集運、付錢要用支付寶，想到跨海退貨就頭大，現在則可以直郵下單、超商取貨，刷卡、轉帳、超商代繳等都可以，甚至還支援本地退貨。

「免運真的會改掉很多人的消費習慣，」曾在雅虎、露天、蝦皮都有開賣場的曾小姐說，以前她在經營雅虎購物平台，最鼎盛時銷量是蝦皮的十倍，後來蝦皮砸錢推免運，「他們說消費6次、就會變成習慣，我剛開始也不相信，但現在我蝦皮的銷量，是雅虎加露天的十幾倍」重心真的會轉移，「淘寶這次出招，台灣人的消費習慣可能又會被『買走了』。」

淘寶攜手7-ELEVEN，讓跨境商品取貨更容易。（圖／淘寶提供）

▲淘寶攜手7-ELEVEN，讓跨境商品取貨更容易。事實上，在台灣經營蝦皮賣場的，很多都是在淘寶買大量商品運回台灣，再加價轉賣給不用淘寶的人。像是今年7月，國稅局就查到一位嘉義的28歲陳姓男子逃稅，光用這種「搬運」方式在蝦皮販售，2個月就有4000多萬元的訂單。

正在「買買買」的陳姓媽媽說，他幫女兒看上一組積木軌道玩具組，蝦皮賣家開一千多元，但淘寶官方網站才五百多元，「就算多付關稅也划得來，更何況現在不用運費。」正在張羅尾牙表演的楊小姐也說，他在物色表演服，租起來都要一千多元，到淘寶上買，三、四百元就有，還可以客製化繡名字和標語。「租不如買！」

對淘寶來說，客人能直接上淘寶一件件購買的「螞蟻雄兵」，會比轉手賺一筆的「大買家」更好。劉慧娟表示，「我們的買家的確跟一般不同，一年就買幾千萬元，明顯不是自用，以前占比很高，一般電商平台重視營業額，但我們看的是『活躍用戶』，活躍頻次才是我們的考核生死線，大戶會選擇時間囤貨，不像一般消費者每個月都會上來逛逛。」所以今年才會砸20億元，用補貼運費的方式，鼓勵大家都能試試看用淘寶。

阿里巴巴董事局主席蔡崇信。（圖／陳曼儂攝）

▲阿里巴巴董事局主席蔡崇信。

劉慧娟表示，在台灣的電商購物，商品種類有限、就會去找便宜的，但淘寶是「逛街」，新品多、還有AI輔助，這是被刺激出來的消費行為，會不斷變化，「總部今年的雙11目標，就是要達到史上參與用戶數最多，我們已經準備好了。」這次雙11活動的提案，全球「包郵區」包括星馬泰日韓越等10大地區，就是台灣拿到最多補助金額。

其中一原因，也是出生於台灣、今年60歲仍活力十足的蔡崇信，在去年接下阿里巴巴董事局主席後，對台灣的「照顧」。「2023年，淘寶和天貓平台幫助近5000個台灣品牌賣出了幾百億元人民幣，零售、貿易是雙向的，阿里巴巴的零售平台為台灣消費者提供便捷高效的購物體驗。」蔡崇信在6月的「2024浙江・台灣合作周」上表示，希望能與台灣創業者開展更為廣泛的合作，讓更多台灣品牌拓展全球市場。

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