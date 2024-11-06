台積電喊台灣電價全球最高　經長：希望現已是高點、努力降價

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

台灣的電價向來是外界關注議題，台積電（2330）財務長先前提到，電價漲上去，明年的電價將會是全球營運成本最高的地方，對此，經濟部長郭智輝掛保證喊說，現在努力降電價，希望目前的電價是最高的，經濟部努力來降價。

郭智輝表示，現在努力在降電價，現在經濟部最努力的部分就是能源，希望價格能夠往下降，「就包括我出去買電，這個就是世界的趨勢，世界各國資源分享是個趨勢。」

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郭智輝指出，如果有關注世界的能源趨勢，應該可以了解，「我們的電價，我跟各位講，我們希望目前的電價是最高的，我們努力來降價，好不好？那各位可以對經濟部要有信心。」

另談到去菲律賓買電、生產電一事，郭智輝轉為「郭教授」模式，「各位如果念過經濟學，經濟學有2個非常棒的理論可以跟大家分享，第1個是要素稟賦理論，就是說每個國家有自己的人力優勢、土地優勢或財務優勢；另外1個理論是企業競爭理論，各位如果把這2個理論結合來發展，就知道說我們到菲律賓、或到日本各地去做於未來的考量，應該是可以達成的。」

此外，郭智輝也說，以目前綠能的功能跟已經在進行的工程來看，到2030年是可以完全掌握的，跟台積電或者綠能使用的大廠，都跟他們都有一些合約在，可以穩定供應這些綠能，要建立綠能的供電基礎，大概都要6年前就開始考慮，開始佈建來滿足客戶的需求，所以我認為這個命題我們是可以達成。