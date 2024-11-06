全力防堵詐騙！永慶預防房產詐騙講座新竹連辦四場　守護民眾財產安全

▲永慶加盟四品牌合力舉辦防詐講座，教民眾識詐、進而防詐，10月下旬新竹連辦4場。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

近年來詐騙橫行，據內政部打詐儀表板顯示，9月份全台因詐騙受害金額高達118億元，永慶房產集團為抗房產詐騙，協助推廣內政部「地籍異動即時通」政策，更攜手各縣市政府地政局、警察局等單位，全台逾1,800店竭力推動「預防詐騙公益講座」，教導民眾「識詐」進而「防詐」。全台已累積舉辦超過480場防詐講座、逾2萬人參與，10月下旬在新竹連辦4場防詐公益講座，期望透過專家的說明，減少民眾受騙上當的可能。

4場防詐講座由永慶加盟四品牌竹苗區經管會、新竹縣市地政局與警察局，永慶特約代書何彩鈺、洪玉龍等人共同辦理。新竹市政府地政處處長何憲棋、新竹縣政府地政處處長古瓊漢、新竹縣政府警察局刑事警察大隊副大隊長黃志鵬都出席共襄盛舉，也獲得林禹佑議員、林彥甫議員、鍾淑英議員、黃文政議員多位力挺，及綠水里長黃千芳、建功里長邱漢奇、竹北市民代表彭俊志等人大力支持，盼透過與永慶共同合作，讓民眾暸解如何守護不動產安全，擴大防詐宣導效益。

▲永慶房產集團攜手新竹縣市地政事務所，公私協力宣導不動產防詐知識，保護民眾財產。

民眾對於不動產詐騙手法較陌生，大部分人以為不動產權狀都收在家裡，房地產就不會受騙。為此，永慶房產集團邀請地政局、代書破解常見不動產詐騙手法，也指出若要預防類似情況，應要避免將戶籍設在已出租的房子內，並經常到出租屋處走動，確認有無異樣；重要的文件也要寄到通訊地址，或是將戶籍遷移到可收到通知的位置。

何彩鈺代書除了講解常見的不動產詐騙手段外，也鼓勵民眾申辦「地籍異動即時通」服務，可協助民眾充分掌握不動產登記之狀態，並能及早因應，減少偽冒貸款或產權移轉等不法詐騙案件。申請「地籍異動即時通」完成後，只要名下的不動產被移轉或設定抵押時，系統就會自動發送簡訊或電子郵件通知，若有異常過戶情形，就能及時阻止，財產保障更周延。

新竹市警察局刑事警察大隊副大隊長曾雅婷也指出，投資詐騙案件數高居第一，提醒民眾切勿輕信「穩賺不賠」、「高獲利」等話術，投資理財應依循正常管道操作，而網路購物詐騙案件數也多，民眾日常生活如有接獲不明來電、訊息要多加當心，提醒民眾，若有疑慮，可撥打110或165反詐騙專線諮詢、查證。

▲防詐公益講座現場為民眾解答反詐疑問，避免民眾受騙上當造成財產損失。

永慶房產集團提醒，近年來詐騙手法層出不窮，民眾若能「識詐」、就能有效「防詐」。未來，集團也會持續與全台各縣市政府行政機關合作，舉辦更多的「預防詐騙公益講座」，為社會打造更安全的居住環境，也保護民眾的財產安全。

