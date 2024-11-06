投資跟著國家走！緊咬3兆美元全球國防大餅　航太防衛產業強勢崛起

圖文／鏡週刊

投資跟著國家政策走準沒錯！尤其是全球主要大國都一致認同的航太防衛科技產業，更是受惠各國積極增強國防實力而有明顯表現，在精密技術護城河高、龍頭企業寡占、股價波動度低等因素相乘下，備受高度關注。

「美國總統大選結果，雖決定誰將搖身一變成為國家政策扶植的鍍金產業；但有一類產業，根本不受外部因素干擾，不論如何都會獲得全球國家級規模的資金挹注，那就是國防、航太和軍備類族群。」投資達人謝晨彥一語道出，在烏俄戰爭後，全球國防預算激增的實況。

國防預算 超車AI

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根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）資料顯示，全球國防預算在2023年是2.44兆美元，預估到2030年上看3兆美元，屆時將領先全球智慧手機、AI和半導體三大產業市場規模總和的2.8兆美元。

而今最夯的AI運算能力，讓航太科技及軍備品快速科技化，像是無人機（載具）、隱形戰鬥機等尖端武器系統，都成了產業核心；專家指出，在高度需求下，該產業具備訂單穩定、國家政策和資金支持、技術護城河高和低波動等特性，值得關注。

近幾年全球主要國家都大幅提高國防預算，以美國來說，預計在2027年達1.2兆美元，歐盟則將成長至4,116億美元，日本也預計投入43兆日圓；統計2023年各國國防預算已占全球GDP約2.3％。

美國國防部在2021年年度報告指出，一台戰鬥機從研發、製造到維修的生命週期長達50年，也就是說，相關產業因後續維修問題，皆能保證有源源不斷的訂單現金流。

▲國防設備供應商洛克希德馬丁研發的F-35隱形戰鬥機，生命週期長達數十年。（圖／翻攝Lockheed Martin flick）

龍頭寡占 沒有對手

「國家級的資安要做到滴水不漏，難度非常高，打入航太防衛供應鏈的公司都是全球最頂級的。」謝晨彥指出，例如洛克希德馬丁（Lockheed Martin，LMT）的F-35隱形戰鬥機和海馬斯系統、雷神的愛國者防空系統，在業界幾乎沒有對手。

▲全球主要國家傾盡全力發展航太尖端科技，產業發展爆發力極強。（圖／ILA Berlin提供）

而除了一般的軍備硬體外，各國也積極升級航太防衛科技裝備；美國防部2022至2027年編列的國防預算裡，就把研發項目集中在空中系統、太空基礎設施和高超音速武器，可預見國家航太防衛實力成為關鍵領域。

攤開全球國防航太防衛供應鏈，美國無庸置疑是世界第一軍事強國，各國所需要的武器、軍需品、維修零件、能源，多數都購自美國；不過，近年全球的版圖也悄悄起了變化，元大投信觀察，「美國正積極尋找亞太地區的合作夥伴，尤其是航太防衛科技，未來爆發力指日可待。」

▲9月底，美國奧克拉荷馬州能源廳長Ken McQueen（左1）率領8家無人機業者來台尋求供應鏈夥伴。（圖／翻攝經濟部官網）

以無人機為例，在烏俄戰爭立下戰功後，美國就開始積極打造非紅（非中國製）供應鏈；9月底美國奧克拉荷馬州能源廳長Ken McQueen也率領8家無人機業者，來台尋求供應鏈夥伴。

再放眼亞太地區的航太科技供應鏈，日本、韓國和台灣為高階技術生產指標國家，像是日本的三菱重工，就以精密的工業技術和裝備製造為亮點，而韓國的韓華航太主打高性價比，至於台灣則有晶片龍頭廠台積電，是全球防衛晶片代工龍頭。

長年穩賺 超越美股

「政策就是趨勢，尤其是延續好幾年的重大政策，只要企業拿到政府訂單，投資人買進都可以賺到上漲行情。」投資達人股添樂專盯政府政策，「做政府的生意穩賺，訂單接不完，投資方向不會偏移。」

放眼全球，國防產業龍頭公司仍以美國為主，例如：洛克希德馬丁、雷神（Raytheon Technologies，RTX）、波音（The Boeing Company，BA）、諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman，NOC）、通用動力（General Dynamics Corporation，GD）等。「只要各國持續增加國防預算，這些手握政府大單的公司一定受惠。」美股達人強調。

進一步攤開產業類股表現，自烏俄戰爭後，全球航太防衛科技龍頭公司的累積報酬率，遙遙領先代表美國科技股的那斯達克綜合指數；此從同期間那斯達克指數累積報酬率37％，台積電66％、奇異222％、輝達411％、三菱重工571％和韓華航太572％即可看出。

▲政策就是趨勢，想賺政府生意的錢，美股有多檔追蹤美國國防航太產業的ETF可參考。（圖／翻攝NYSE臉書）

藉ETF 跟緊漲勢

如果想要賺政府生意的錢，又不想單押個股，那麼美股有3檔追蹤美國國防航太產業的ETF：ITA（iShares美國航太與國防ETF）、PPA（Invesco航太與國防ETF）、XAR（SPDR標普航太與國防ETF），近6個月報酬率都有雙位數。

▲投資人想參與國防產業發展，除了美股ETF，也可留意國內相關主題型ETF。

若想吃到亞太地區紅利，可考慮去年底發布的「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」，該指數優勢是重點成分股分散於歐美和亞太地區；統計至9月底，歐美地區成分股有洛克希德馬丁、輝達、雷神、奇異、勞斯萊斯、萊茵金屬、貝宜系統，亞太地區成分股則有三菱重工、川崎重工、石川島播磨重工（IHI）、台積電、漢翔、韓華航太、LIG Nex1。

再回測2020年5月初到2024年9月底指數表現，報酬率為208％，幾乎是那斯達克綜合指數報酬率106％的2倍；此外，該指數一大特色是，和全球主要股市相關性低，就算是相關性最高的日經225指數，也僅0.63。因此，2022年在美國聯準會大幅升息下，那斯達克指數全年跌幅超過30％，台股也跌逾20％，但該指數仍繳出正報酬的成績。

另外，指數表現在11和12月最佳，平均報酬率9.4％和4.6％；國內投資人若想參與「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」的成長，可留意預計11月下旬掛牌上市的元大全球航太與防衛科技ETF（00965），就能大賺航太防衛產業錢潮。



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