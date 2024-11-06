遺贈稅級距明年調整！　會計師估：贈與2811萬少繳逾15萬稅金

▲所得稅申報示意照，非當事人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

主計總處今（6）日公告10月物價指數年增率1.69%，觸動《遺產及贈與稅》稅率級距調整原則，會計師估算，明年起，年贈與額從現有2500萬元觸及15%最高稅率，改為超過2811萬元才會觸及最高稅率15%，若贈與金額達到2811萬元以上，則可節省逾15萬元贈與稅。

依照遺產贈與稅法的規定，消費者物價指數較上次調整的指數達10%，自次年起相關免稅額、課稅級距、扣除額等等，就會做相對的調高，實際金額財政部將在11月底前正式公告。

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安永聯合會計師事務所表示，由於扣除額及免稅額分別在113年及111年做過調整了，不在這波因應物價調整的範疇。

但安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華指出，由於課稅級距上次調整是106年，依照本次公布的物價指數，114年應該會做調整。以公布的物價指數來計算，贈與稅10%的課稅級距，可能會從2500萬調高到2811萬（最後財政部公布為主）；遺產稅10%的課稅級距，可能會從5000萬調高到5621萬（最後財政部公布為主）。

從114年起發生的繼承或贈與案件，就可以使用調整後的課稅級距去計算遺產稅或贈與稅。

以贈與稅為例，調整前2500萬元以下均適用10%的稅率計算，超過則要適用15%的稅率。調整後若為2811萬元，則在此之下的金額，均可使用10%的稅率計算贈與稅，與調整前比較，若贈與金額達到2811萬元以上，則至少就可以節省逾15.55萬元贈與稅。(2811-2500)x5%=15.55萬元。

不過楊建華表示，課稅級距的調整，受惠的多為高資產人士，一般市井小民恐較為無感。