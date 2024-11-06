川普當選俄烏戰爭估很快結束　看好慧洋、四維航、裕民等重建利益

▲慧洋海運自備吊桿的輕便系列船多達90艘。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

川普當選總統，預料將停止對烏克蘭金援，俄烏戰爭估計很快會結束，根據今年今年6月下旬在倫敦召開的「烏克蘭重建會議」，世界銀行估重建經費需要4110億美元，以該國港口條件，擁有吊桿的超輕便、輕便與小輕便型船最適合航行，對慧洋-KY、四維航(5608)、裕民(2606)與陽明(2609)旗下的光明海運都有利。

由於烏克蘭港口、建築受損嚴重，重建物資估計會以水泥、鋼鐵等建材為主，相關物資最需要的會是自備吊桿的2-6萬噸輕便系列型散裝船。

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慧洋擁有最多輕便系列型船，包括29艘6萬噸左右的超輕便型船、36艘3萬噸以上的輕便型船與25艘2.8萬噸以下的小輕便型船，公司雖然近九成船隻都簽有長約，但因多數簽的是指數連結合約，市場需求提高，指數就會跟著拉高，一旦戰後重建啟動，慧洋會是國內最大的受惠船公司。

四維航運董事長藍心琪在法說會上就指出，戰後重建所需物資運送正好是四維航的專長，因為四維航的船隊以中小型散裝船為主，適合運送鋼筋、水泥、木料等建材。四維航擁有2艘超輕便型船與20艘輕便型船。

裕民航運目前擁有4艘超輕便型船，明年有4艘新造該型船會陸續交船，另公司也有租進船舶營運；正德海運的16艘散裝船與雜貨船，全部自備吊桿，也適合跑港口條件不好的烏克蘭，不過該公司船隻都簽有長約，明年交船的4艘也已簽下長約，換約部分明年僅有1-2艘，但公司高階指出，這些長約都擁有45%毛利率，獲利會逐季增加。

光明海運有4艘輕便型船，簽約都簽在一年上下，因此在換約時就可享受市場運價上漲的利益。