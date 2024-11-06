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川普重返白宮「投資策略怎麼看？」　專家：股市終將反映基本面

▲代表共和黨角逐大選的美國前總統川普（Donald Trump）將於明年1月20日重掌白宮。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國總統大選結果大致底定，代表共和黨角逐大選的美國前總統川普（Donald Trump）將於明年1月20日重掌白宮；另在國會方面，參議院已確定轉由共和黨掌控，而眾議院也由共和黨領先，預計拿到過半席次機率仍高，有機會形成「紅色浪潮」（Red Wave）。

保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，由於政黨輪替將引發部分的政策替換，市場擔心過往川普政策較為積極，可能會大幅改變目前政策現況。

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舉例來說，川普主張減少富人稅與個人稅、計畫取消綠能減稅補貼並轉向支持傳統能源、提高進口關稅，特別是將中國關稅提升至60%，以及嚴格限制非法移民等措施，因此預期將造成短期市場波動。

葉家榮表示，川普的政見主軸均圍繞「美國優先」，若政策轉變而導致經濟受挫為川普不樂見，同時選舉的語言是否能夠落實成為政策，仍須觀察國會的態度，即使共和黨拿下兩院，但面對較為積極的政策，黨內也未必能夠達成共識。

▲選前因政治不確定性市場震盪難免，然而當選舉結果塵埃落定之後，股市終將回歸反映基本面。（圖／路透）

另一方面，雖然川普支持企業減稅，但葉家榮認為，川普也訴諸於打通膨，預期財政赤字不至於馬上攀升，川普不會一味的擴大財政赤字，因此預料短期市場消化政策替換的影響之後，市場將重回基本面表現。

葉家榮進一步分析，根據歷史經驗，選前因政治不確定性市場震盪難免，然而當選舉結果塵埃落定之後，股市終將回歸反映基本面，多數時候甚至會出現慶祝行情。

回顧近三屆美國總統大選選後S&P 500指數表現，各期間平均報酬率皆為正值，選後一年表現甚至都超過兩成，更重要的是，川普於2016年至2020年擔任總統期間，雖然在2018年對中國祭出貿易戰曾對股市造成波動，但事後來看並沒有影響股市多頭架構，這段期間S&P 500指數漲幅達70%，年化16%；以科技股為主的那斯達克指數更是大漲142%之多，年化26%。

葉家榮指出，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）最新數據，目前已公布的359家美國S&P 500指數成分股當中，有76.6%的公司獲利優於預期，高於過去的平均值66.9%，預估第三季企業獲利可望達7.8%；第四季恢復10.5%的雙位數漲幅，其中，通訊服務、科技、醫療仍是貢獻獲利的主要推手，隨著企業獲利持續成長，預估也將成為第四季傳統股市旺季的上漲動能。

關鍵字： 美國總統大選共和黨川普股市投資

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