川普勝選「比特幣飆升10％」　達76052美元新高

▲比特幣。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

在美國大選結束後，前總統川普再次入主白宮，比特幣週三也跟著上漲，創下歷史新高，根據 Coin Metrics 的數據，彼特必價格在觸及76493.86美元的新紀錄後，最後上漲9%至約76052.66美元。

Defiance ETF 首席執行官兼首席投資官 Sylvia Jablonski表示，圍繞川普加密貨幣交易的主題是放鬆管制、對長期持有和日間交易的資產進行潛在減稅、減少對金融機構和美聯儲等政府部門的依賴，而風險資產的整體支持和加密貨幣的增長，才是其增長的真正原因。

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雖然比特幣受益於通膨對沖，但其他加密貨幣和 Coinbase 的投資者押注美國監管環境將更加支持加密產業，正如川普在競選過程中所承諾的那樣。

這次選舉的選民擔心政府赤字狀況，2024財年政府赤字增加8%，達到 1.8兆美元，以及川普和哈里斯承諾的加大減稅。與黃金一樣，比特幣被許多投資者視為對沖財政和貨幣政策潛力的對沖工具，財政和貨幣政策結合起來會降低美元價值並推高通膨。

川普在競選初期就將自己定位為支持加密貨幣的候選人，並直接向該行業示好。其中包括宣布他將在上任的頭100天內設立一個加密貨幣諮詢委員會，建立有利的監管以鼓勵國內「美國製造」比特幣開採，啟動戰略性國家比特幣儲備。

在 2012 年、2016 年和 2020 年的選舉中，比特幣在選舉日後 90 天內的回報率分別約為 87%、44% 和 145%。部分原因是選舉年恰逢比特幣減半年，此時加密貨幣的供應量逐漸下降。選舉後的回報也往往與聯準會的重大政策轉變保持一致。今年，市場期待進一步降息。