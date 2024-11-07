一直往上漲！她求問「006208要加碼嗎」　網給答案：我敵不過人性

▲原PO猶豫要不要加碼。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

006208（富邦台灣采吉50基金）是非常受歡迎的ETF，近日有網友發文表示，006208的價格一直往上，她到底該不該加碼呢？貼文曝光後，隨即引發討論，其中不少人都認為，如果會擔心，不如就採取「定期定額」的投資策略。

女網友在Dcard上，以「006208現在要加碼嗎」為標題發文，提到她之前曾耳聞，006208在100元左右時，可以考慮加碼，但是現在價格一直往上，讓她也開始猶豫。她也透露，自己近期才開始定期定額，目前手上有一些閒錢，不知道到底要不要加碼。

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貼文曝光後，不少網友都表示，「會怕就定期定額，要不然及早歐印就對了」、「我上次動過這個念頭的時候是80左右的事，後來決定定期定額，供參」、「長期來看All in比較有利，但人性來看比較適合定期定額，我敵不過人性，所以定期定額，戶頭放著給它扣」、「我在75元的時候買，我下次買的時候是116，我的均價變成95，我建議你定期定額」。

還有網友回應，「不曉得市場會怎麼走，持續買進，最後贏家就是你」、「有拉回就可以買一些，100塊有點難等到了」、「你打算放10年的話隨時都能買」、「有錢就加碼，006208隨時進場」、「有閒錢就加碼」、「繼續買進」、「最好的投資就是現在，006208有錢就買」。