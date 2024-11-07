川普回歸白宮！　專家：台股農曆年前向上挑戰2萬5大關

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統大選由共和黨川普勝出，影響市場不確定因素消失，美股4大指數勁揚，今（7）日台股上漲逾200點，投資專家認為，先前壓抑美股大選不確定因素消除，台股回歸基本面，預料在川普就任之前，也就農曆年前偏多看待，指數有機會挑戰24000~25000點大關。

群益投顧董事長蔡明彥指出，台股回歸基本面，反映企業獲利成長，在農曆年前可偏多看待，至於指數能不能衝高，就得看台積電（2330）表現，即便美國總統大選之前，川普對於台積電提出「保護費」說法，但未來政策實際走向，要等待川普就任之後，實際政策出爐而定。

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統一投顧黎方國認為，過去10年來，11月那斯達克指數上漲機率100%，技術面上，8~10月股市已經區間盤整達三個月，且成交量萎縮，有利多頭重掌兵符，就企業財報面台積電第4季法說會釋出樂觀展望訊息，美國進入第三季財報公布，輝達GB200開始出貨，由於預期的比例高達75%以上，Fed降息利多效應，11月持續降息一碼，資金行情持續發酵，年底投信法人及集團作帳行情啟動，指數有機會再創新高24500～25000點。

蔡明彥說，根據近期出爐企業財報統計，今年以來台灣企業獲利成長平均值優於預期，這是支撐台股重要關鍵，在農曆年前依然可以偏多看待，但是今年基期偏高，也間接壓抑到明年成長率，還有獲利成長集中AI族群，其他產業呈現衰退，這是明年要特別注意點。

國泰投信ETF研究團隊說明，川普選前提出的財政政策主要方向為減稅，有助拉升企業獲利，就產業政策面而言，川普主張放鬆金融監管，批准通過《沃克規則修正案》，放鬆對商業銀行自營交易的監管；降低科技業監管、可能引入化學、礦產、鋼鐵和汽車等非綠色產業的補貼；整體看來，川普當選較有利於美國金融、工業及科技等產業。在衰退疑慮降低、選後不確定性消除、聯準會展開降息循環等利多支撐下，美股第4季旺季行情將正式啟動，有利與美股連動性高的台股後市表現。