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先探／黃金、比特幣領銜創新高

圖／先探投資週刊 提供

在美國大選的政治角力中，一場金融市場變革正悄然展開，黃金與比特幣不約而同地創下歷史新高，折射出投資人對經濟、政治不確定性的避險需求。

文／周佳蓉

在美國大選的背景下，台灣時間十一月六日早晨，全球屏息以待美國第四七任新總統的結果，而川普在開票過程中一路領先民主黨的競爭對手賀錦麗，在此之前，黃金和比特幣雙雙創下歷史新高，除了投資之餘，投資者對於避險資產的需求也不斷上升，反映市場對於政治不確定性的焦慮，也顯示出市場對未來加密貨幣監管政策放寬的期待。

比特幣衝上七．五萬美元

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今年隨著美國政府開放加密貨幣ＥＴＦ交易以來，資金持續湧入市場，比特幣在今年三月達到了歷史新高，也順勢帶動了加密貨幣市場，不過在六月以後漲勢就受到壓抑，更在八月數度跌破五萬美元，接下來政治因素就是是左右比特幣走勢的關鍵。

雖然美國民主黨和共和黨兩大陣營推出的候選人，都提出對加密貨幣有利的相關政策，例如賀錦麗將ＡＩ與數位資產納入「機會經濟」的願景之中，要幫助美國中產家庭提高財富，對於加密貨幣監管政策的放寬持友善態度，然而市場更看好的是川普的積極政策。

有別於拜登政府時期任用美國證券交易委員會（ＳＥＣ）主席加里·根斯勒（Gary Gensler）屢屢站在投資人保護的立場，更展開一系列對加密貨幣交易所的調查和執法行動，川普承諾當選後將任命一位更支持加密貨幣發展的ＳＥＣ主席，並將美國打造為全球加密貨幣之都，這一表態不僅對加密產業的認可，更釋放出可能通過更多政策手段推動加密貨幣的普及，讓美國境內至少三千萬名加密貨幣投資者期待更明確的監管框架出台，對比特幣持有信心大增。

近年來由於主要國家都在積極布局Web3（第三代互聯網）生態系，企圖鞏固在國際間的影響力，其中因為支援加密貨幣的區塊鏈技術是Web3去中心化本質的基礎，專家指出，FIT21法案（二一世紀金融創新與技術法案）與穩定幣監管能夠盡快明確，是關乎到美國是否能繼續維持美元霸權、數位強權的最大利器，因此從去年到今年初，美國陸續通過比特幣和以太坊ＥＴＦ，凸顯出政府對主導Web3發展的戰略重視。

科技之爭助漲加密貨幣

加密貨幣交易所Derive.xyz發布報告指出，十月比特幣看跌和看漲期權的均勻分布，顯示投機者在美國大選之前同樣做好了上漲和下跌的準備，而根據芝商所比特幣期權價格編製的「比特幣三○日隱含波動指標」，也創下八月暴跌後的新高，顯示市場預期美國大選後比特幣的波動幅度將相當劇烈。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2325期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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