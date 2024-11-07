泓德能源進軍澳洲！　斥資9億取得電力零售商ZEN Energy近一成股權

▲泓德能源看好澳洲電力自由化市場機會，持續推動海外事業發展。左起泓德能源總經理周仕昌、董事長謝源一。（圖／泓德能源提供）

記者高兆麟／綜合報導

國際智慧能源領導品牌泓德能源（6873）今日召開第三季財務報告董事會，決議投資約4300萬澳幣（約9.32億台幣）於澳洲電力零售商ZEN Energy，交易完成後將取得ZEN Energy股權9.7%，正式扎根澳洲電力市場，推動海外事業發展。



泓德能源未來將有機會與ZEN Energy展開多項合作，包括儲能項目、光儲項目與資產建置等開發，並結合泓德的系統整合優勢與ZEN在澳洲電力交易的專業經驗，進一步將成功模式拓展至其他國家市場。此外，雙方可透過泓德自有品牌TITAN提供的軟硬體整合服務，合作開發澳洲電力交易、預測與風險評估解決方案。



泓德能源表示，澳洲擁有地廣人稀且日照充足的天然優勢，豐富且低成本的再生能源，加上政府支持，使得再生能源市場發展成熟。泓德能源看好澳洲電力自由化市場機會，已於2024年4月成立澳洲子公司。預計到2050年，隨著綠氫等新興再生能源帶來的機會，澳洲電力市場規模將成長至現有的兩到三倍。



ZEN Energy於2004年在南澳創立，是專注於綜合性再生能源與儲能開發、電力交易及零售的澳洲國內市場新興領導者，命名源自「即刻淨零排放」（Zero Emissions Now），是澳洲首家根據科學基礎減量目標倡議設定1.5°C升溫控制目標的能源公司。ZEN Energy也是首家與南澳政府簽訂長期電力零售合約的供應商，主要客戶還包括聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）在澳洲各州的據點、以及代表新南威爾士州近40%人口的南雪梨地區市政聯合組織等，近期更與DGA Energy Solutions Australia合作推動綠氫計畫，以支持三菱商事的脫碳目標。ZEN Energy目前每年供電容量近20億度，也積極布局綠氫、綠氨、綠鋼等新興領域，致力推動澳洲再生能源產業的永續發展。