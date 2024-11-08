家登系統升級遞延出貨　10月營收3.89億元、月減35.9%

▲家登董事長邱銘乾。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

家登精密(3680)今日公佈10月營收為3.89億元，月減35.9%，年減25.2%家登表示，由於進行系統升級，因此出貨暫停十天，遞延至隔月出貨；今年累計營收54.58億元，與去年同期成長約28%，已超越去年全年度營收。

家登因10月進行集團SAP系統升級S4-HANA版本，為確保系統轉換期間資訊暨帳料一致性，家登協調全球客戶端相關出貨作業暫停10天，造成集團十月營收下滑並遞延至隔月出貨；此外大中華地區適逢十一長假，為減少海關滯留造成倉儲成本及風險，亦有部分策略性延後出貨，期間家登各工廠備貨持續進行，本月將全力出貨，全年成長幅度不受影響。



家登表示，全力發展半導體先進製程載具是家登營運持續快速成長的基石，伴隨先進製程的不斷演進，EUV POD暨RSP-200系列出貨量不斷提升，伴隨全球關鍵客戶在EUV技術上的推進，使得終端客戶採用EUV製程所生產的晶片的需求增加，同時總體成本下降，因此越來越多客戶選擇採用EUV技術，在關鍵客戶先進製程訂單持續增加的狀況下，家登的EUV Pod暨RSP-200的需求持續成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

家登也表示，下一世代的EUV技術為了進一步縮小設備節點，高數值孔徑極紫外光(High-NA EUV)勢在必行，台灣、亞洲、美國的關鍵客戶在2nm的競爭上早已投入布局，有機會在明年逐步採用ASML High-NA機台投產，而家登的High-NA EUV Pod已通過ASML認證，將會與現有EUV POD版本搭配使用，同步為客戶先進製程所採用。家登光罩載具全系列產品均可匹配ASML不同機種的曝光機，伴隨先進製程不斷推進，將會是EUV下一個爆量成長的里程碑。



家登指出，本月全球政局劇烈變化，預期將加劇全球的貿易壁壘及衝突，家登提早佈局生產基地，伴隨關鍵客戶在全球擴廠，家登在美國有倉儲及專責業務，研發以及技術服務團隊，2025年在日本久留米有建廠規劃，在大中華地區現有昆山廠及重慶廠兩座生產基地已穩定投產，家登產能充足並符合全球關鍵客戶在地供應的需求，未來可以大幅度的減緩地緣政治帶來的風險，並可迎接因地緣政治造成的轉單效益，伴隨一條龍的在地供應鏈服務，家登在大中華地區的市占將持續快速擴充，延續2024年的快速成長，持續貢獻集團營收與獲利。