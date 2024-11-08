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美選舉落幕！台股倒吃甘蔗　一表看近6次美大選後表現

▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統大選底定，目前選舉結果與市場選前預期一致，短期不確定因素消失，共和黨同時拿到白宮和國會兩院的入場券，共和黨完全執政，市場法人表示，根據過去歷史數據統計，共和黨全拿有利股市表現，群益投信表示，統計2000年以來美國總統大選後台股後1月、後3月、後6月、後1年平均表現分別為3.33%、13.21%、18.37%、16.64%，漲勢相當亮眼，投資人可趁機把過台股基金或台股ETF投資契機。

▲▼美總統選舉後台股行情表。（圖／群益投信提供）

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群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股盤勢在美國選舉後可望整理穩健向上格局。台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。後續將密切關注新政府的政策走向，特別是涉及貿易、科技和稅收的政策。今年來金融環境受降息、地緣政治風險、美國總統大選等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛，投資人可留意台股高息ETF相關投資契機。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，川普上台，受惠去中化等趨勢的產業個股持續有利，而鼓勵美國能源自主，對能源產業也有利。在綠能方面，雖川普支持石化能源，但電動車、新能源為長期趨勢，短期或有壓力，但長期仍是看好的方向。

投資布局上，看好台積電概念族群、AI伺服器&零組件、PMIC龍頭、比特幣相關資產,光通訊, 製鞋等，這些領域在未來具有強勁的增長潛力，相關公司具有穩健的基本面支持，能在市場波動中提供相對穩定的報酬。此外，由於台積電（2330）主要從事代工業務，即使川普提高關稅，對其影響也不大，台積電在全球半導體產業中的地位穩固，尤其在先進製程上客戶難以轉單。然而，是否會面臨在美國增加投資或補助減少等問題，仍需觀察。
 

關鍵字： 台股美國大選共和黨投資契機高息ETF

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