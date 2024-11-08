台銀出手打詐！　宣布暫停非實名制社群廣告

▲台銀總行。（圖／資料室）

記者巫彩蓮／台北報導

繼兆豐銀之後，政府100%持股的台灣銀行今（8）日宣布暫停在非實名制登錄之社群媒體廣告行銷，共同加入打詐行列。

以下是台銀聲明：

[廣告]請繼續往下閱讀...

鑑於投資詐騙向來為詐騙案件之大宗，許多家庭因此蒙受莫大財產上損失，恐造成民眾難以承受的打擊，從相關新聞報導不難窺知，此類詐騙案件不少與非實名制登錄之社群媒體有關，不法份子藉機在該等社群媒體、網站或平台上刊登金融商品行銷，或成立投資心得交流群組。

囿於非實名制登錄之社群媒體傳播之資訊，民眾較難查證其真偽，為避免本行客戶及社會大眾受不實訊息所欺罔，並維護本行商譽，本行決定自即日起至2025年12月31日止，採行以下措施：

1.本行暫停在非實名制登錄之社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動；

2.本行暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台之直播主、版主、網紅、主持人及其他成員以從事任何廣告及業務宣導活動；

3.只有在本行官方網址、帳號、平台所揭露之訊息及業務相關活動真實無誤，其他任何與本行有關之資訊，請社會大眾明察其真偽，以免上當受騙。

本行秉持誠信經營理念提供各項金融服務，並積極落實各項金融防詐措施。