呂政璋喊「台灣政治遠比國際商業還複雜」　接台灣金聯第3天閃人

▲呂政璋上任第3天閃辭台灣金聯董事長。（圖／翻攝台灣金聯官網）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣金聯資產管理公司董事長的呂政璋在上任第3天拋出震撼彈！今（8）日正式請辭，發出辭呈聲明，感嘆「台灣政治遠比國際商業還複雜」，經過深思熟慮之後，辭去台灣金聯公司董事長一職，也向台灣金聯同仁和新政府行政團隊，致上最深謝意。

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▲台灣金聯董事長呂政璋辭職信。（圖／讀者提供）

台灣金聯公司指出，呂政璋以個人生涯規劃因素，自行請辭董事長職務，並自即日起生效，也成為任期第二短的台灣金聯董事長。

呂政璋辭職信指出，首先感謝行政團隊的邀請，讓他這個多年在外打拚的正港台灣囝仔願意放棄海外已上軌道的事業，返台為國家服務。滿懷熱血，以自身豐富的國際企業管理、創新行銷和國際併購、投資管理的經驗，期仍為新政府加入新元素的國際觀新人才。

對於近日紛擾行政團隊，他實感抱歉，全心只希望台灣在新世界變局中可以更加茁壯、發展和偉大。由於北港萬有纸廠土地，造成政治對立，非他個人所願意。在就職了解後，相信他的能力，一定能為公司，創造更好的收益，為國家爭取最大利益。

但呂政璋提到，無奈的是又牽扯與他個人無關的父弟事業，而影響台灣金聯的企業形象，頓時間人、事、時、地、物等糾葛，讓離開台灣近10年的他，不得不感嘆台灣政治遠比國際商業複雜。

因此，經過深思熟慮之後，他向台灣金聯同仁和新政府行政團隊，致上最深謝意，也辭去台灣金聯董事長一職。今日之後，他將努力深耕台灣，持續為台灣行銷，一起壯大台灣。