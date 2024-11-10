146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

▲國泰世華銀行提款機外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

防堵詐騙，國泰世華銀公告將在12月14日起調整非第3類存戶金融卡提款單日限額，市場估計逾146萬存戶將受到影響。

國泰世華銀公告，12月14日起，非第3類數位存戶使用金融卡提領台幣，每日限額由現行20萬降至15萬元、金融卡外幣提款（即以新台幣結購外幣現鈔）每筆限額由等值台幣20萬元降至10萬元。且台、外幣交易每日限額合併計算共15萬元。

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金管會指出，數位存款帳戶依用戶驗證方式可分3大類型：第1類為以自然人憑證或臨櫃完成驗證者；第2類為銀行原有存戶臨櫃開立數位帳戶者；第3類則是使用他行臨櫃實體帳戶驗證或是該行信用卡驗證的數位帳戶。

以國泰世華銀這波公告為例，調整主要以「非第3類數位存款帳戶」為主，依據金管會至9月底統計，國泰世華銀數位存款帳戶共271.43萬戶，其中第42萬2983戶為第1類帳戶、104萬5372戶為第2類，合計146萬8355戶在此波調整範圍中。

國泰世華銀指出，存戶若有調高金融卡新台幣提款每日限額的需求，要攜帶雙證件正本與帳戶原留印鑑至各分行臨櫃辦理，惟銀行保有業務准駁權利。

銀行主管指出，相較於公營銀行阻詐多從拒絕投放未實名登記的臉書廣告著手，民營銀行阻詐直接從數位帳戶的資金流通面執行，存戶感受會更加直接。

除了國泰世華銀以外，中信銀今年再祭兩道緊縮，7月中旬已先針對提款設限，每月提款限額僅剩12萬元，且不得申請調整每月提款額度，如果有調高需求，就只剩到臨櫃申請轉為實體帳戶一途。

中信銀另外公告，12月14日起，非約定轉帳若未綁定認證行動裝置，單筆限額將由現行的5萬元大砍至2萬元，每日、每月限額也會對半砍至5萬元與10萬元，每月轉帳限額也由100萬元對半砍至50萬元。