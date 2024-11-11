函館唯一全服務定期航班！星宇與星野深化合作　搶攻北海道商機

▲星野集團OMO 5函館總經理中村光一郎。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）持續布局日本市場，看好北海道旅遊商機，繼札幌之後，今年2月開航台北-函館航線，是星宇在北海道的第2個航點，平均載客率逾8成，並擴大與星野集團合作，搶攻國人赴日旅遊商機，挹注成長動能。

星宇航空為台灣唯一開闢函館定期航線的全服務航空公司，自今年2月1日開航台北-函館航線，依季節提供每周3-7班定期航班飛航，平均載客率達8成以上，目前函館的國際定期航班，只有台灣台北一條航線，定期航班的開航也成功吸引不少日本旅客及學生團體修學旅行的來台商機，為促進台灣觀光帶來實質效益。

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星宇航空與星野集團於2023年首次推出會員專屬的 北海道機加酒自由行套裝行程，後續更加碼推出日本全航線機加酒自由行，包含北海道、東北、東京、大阪、熊本及沖繩等地的機加酒行程，目前雙方合作產品的熱銷前3名中，星野旗下OMO系列就佔了2名。

星野集團旗下OMO 5函館總經理中村光一郎表示，OMO於2018年成立，目前在日本已有17個據點，OMO 5函館自今年7月開幕以來，平均住房率都超過8成，10、11月住房率更超越9成，平均房價不含餐約2萬日圓。

中村光一郎指出，由於飛航函館的班機較少，因此函館的海外觀光客比其他地區少，目前推出的行程大多是以日本國內觀光客需求為主，不過預計今年開始冬天的海外觀光客會增加，之後會打造給海外觀光客的活動跟服務。

中村光一郎也說，根據調查，觀光客來函館的3大原因為夜景、海鮮、歷史文物，OMO函館希望與周邊的商家形成「渡假村」的概念，讓住客能與當地人交流，促進當地消費商機，因此提供免費導覽服務，透過循環巴士，把周圍500公尺好吃、好玩的景點都介紹給住客，希望給住客超過100％的體驗、打造超越住客期待的飯店。

星宇航空目前與星野合作的OMO產品共有10間，根據星野集團調查，台灣旅客訂房率最高的星野集團飯店排行，前10名內有4家是OMO品牌飯店。