台積電AI晶片銷中禁令生效跌逾1%　指數殺逾210點

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

受到台積電（2330）7奈米以下AI晶片禁止銷往中國的政策於今（11）日生效影響，市場憂慮美中貿易戰影響層面擴大，台積電今日開盤20分鐘即下跌20元至1070元，跌幅1.83%，指數跌逾210點，摜破23400點整數關卡。

《路透社》10日引述未具名消息人士報導，美國商務部已向台積電發函，禁止特定7奈米或更先進的精密晶片出口至中國。

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對於相關傳聞，台積電表示，不評論市場傳聞，強調一向遵守所有可適用的法令與規範，包括可適用的出口管制法規。

集微網指出，台積電7奈米以下AI晶片禁銷路的決策對中國AI和GPU公司來說是一個巨大的打擊，無法再使用台積電的先進技術，這將對它們的性能和市場競爭力產生重大影響。在AI和GPU領域，製程技術的先進程度直接關係到產品的性能，這可能會導致成本增加和產品上市時間延長。

除了台積電銷貨禁令，《紐約時報》報導，美國眾議院中國專責委員會以國家安全及危及台灣安全為由，7日已致函荷蘭半導體設備商ASML、日本東京威力科創及美商應材（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）五家半導體產業巨頭，要求提供中國客戶清單與相關資訊。