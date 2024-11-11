LINE Pay前10個月營收51億元！擁1270萬用戶「穩坐支付龍頭」

▲LINE Pay經營團隊，圖中為LINE Pay董事長丁雄注。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

第三方支付品牌LINE Pay（7722）將於11月12日舉辦上市前業績發表會，以全方位支付服務及豐富應用場景在台灣行動支付市場中站穩領先地位。觀察業績情形，累計今年前10個月營收達新台幣51億元，年增31%；此外，LINE Pay用戶數突破1,270萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，等同「每2人就有1人」是LINE Pay用戶。

LINE Pay旗下核心業務包括第三方支付事業、聯名卡及點數回饋卡服務、金融產業合作、廣告銷售、票券發行與銷售，透過整合各類支付、金融科技應用與行銷資源，持續優化消費者體驗與各項商店服務，為用戶、商戶與合作夥伴打造完整LINE Pay生態圈。

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LINE Pay收入主要來源為手續費收入，占總營收83%；其次為金融推廣合作收入，占12%，以及廣告行銷平台收入占3%。憑藉強大的用戶基礎及持續成長的市場需求，LINE Pay近年營收穩步上升，累計今年前10個月營收51億元，年增31%，顯示在支付市場中具備長期成長的營運能力。

台灣行動支付市場近年快速發展，使用者人數和交易金額持續成長。根據研調機構統計，2023年台灣行動支付使用率已超過77%，行動支付已成為許多民眾日常生活的一部分。目前LINE Pay用戶數已突破1,270萬戶，覆蓋台灣超過半數人口。

此外，LINE Pay用戶綁卡數超過1,830萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數突破800萬張，顯示LINE Pay建立的支付生態圈獲得用戶的高度信賴與滿意。

▲LINE Pay用戶數突破1,270萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，等同「每2人就有1人」是LINE Pay用戶。（圖／記者楊絡懸攝）

LINE Pay提供完整的行銷資源與服務為合作商店提升商機，目前在台灣擁有超過57萬處支付據點，涵蓋線上及線下通路形成完整支付生態圈，滿足消費者的日常支付需求，更讓商店有機會透過LINE Pay平台接觸到更廣泛的客群，包含大型連鎖店及中小型商店，皆能運用LINE Pay進行差異化行銷優惠，並透過精準行銷觸及潛在顧客，提升商店交易量。

海外市場方面，LINE Pay同時也積極推動雙向跨境以擴展全球支付版圖，透過與海外商店合作拓展LINE Pay海外支付據點，為用戶打造無縫支付體驗，同時促進國際用戶在台灣也可使用LINE Pay的服務發展以擴大用戶規模，為台灣商店引流海外遊客商機，並將與台灣商戶合作的行銷模式與服務複製至海外，發展出與眾不同的跨境支付事業。

LINE Pay自支付事業起家，透過點數生態圈、金融事業發展、廣告銷售、跨境支付等各項服務，至今已發展為串連國內外用戶與商戶、提供超越支付的行銷平台，為用戶帶來更便利的服務、為商戶創造更多商機。

展望未來，LINE Pay表示，將持續深化國內服務、開拓海外市場，以提升各項事業發展並創造更多商機。隨著市場對行動支付需求持續增加，LINE Pay在現有基礎上將持續提供創新支付服務與應用，致力成為全球性的支付與行銷平台，LINE Pay已居台灣支付市場領導地位，前景具高度發展性。