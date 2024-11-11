萬海Q3每股賺6.57元年增6.3倍　今明兩年15艘新船添業績

▲萬海的1.31萬箱貨櫃船。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今天(11)日董事會通過2024年度第三季財報，累計前三季合併營收為新台幣1,202.73億元，年增60.2%；歸屬母公司稅後淨利346.23億元，EPS為12.34元．第三季單季稅前淨利為新台幣234.00億，歸屬母公司單季稅後淨利新台幣184.31億，EPS為6.57元，年增6.3倍，創2022年第四季以來新高。

第三季受惠於運價較去年同期顯著增長、公司船舶調度得宜對獲利有所挹注。公司今年前10個月已新交船舶共計12艘，分別為4艘1.3萬箱(20呎櫃)及8艘3千箱貨櫃船，明年預計有3艘1.3萬箱新船投入，也已陸續淘汰老舊船舶並退租高價租船以提升競爭力。

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萬海今前10個月共處分4艘船舶，運力合計8800 箱以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業對ESG節能減排的期待。公司亦分別於8月12日及10月25日公告將建造8千及1.6萬箱船共24艘(8000箱12艘、8700箱4艘、1.6萬箱8艘)

)，共計新增運力近26萬箱，並預期於2026~2030年陸續交船，顯示公司仍持續看好長期航運市場需求。



第四季是新曆年及農曆春節前備貨旺季，但受到地緣政治、供應鏈分化以及關稅壁壘等諸多外在因素影響，市場仍然充滿挑戰，公司表示將持續檢視個別航線效益，並精簡成本維持經營效率。