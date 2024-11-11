陽明海運Q3每股賺8.12元年增9倍　優於法人預期

▲陽明海運第三季獲利年增9倍，為2022年第四季以來新高。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2209)今(11)日董事會通過113年第三季財報，第三季受惠於傳統旺季及需求成長，單季合併營業收入為新台幣728.38億元，稅後淨利達283.67億元，年增911%，稅後EPS為每股淨利8.12元，創2022年第四季以來新高，優於法人預估的5-8元不等的預估。

陽明前三季合併營業收入為1692.29億元，稅後淨利為516.34億元，較去年同期增加750%，稅後EPS為每股淨利14.79元，整體營運績效表現亮眼。

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公司表示，第四季屬歐美航線市場傳統淡季，隨美東罷工結束，預期之供應鏈中斷壓力消失，市場競爭壓力增加，而農曆年前出貨潮是否提早至本季末反應尚待觀察。

展望2025年，依國際貨幣基金(IMF)10月最新報告，明年全球經濟成長率為3.2%，各國央行抑制通膨並未造成經濟衰退，全球經濟增長呈現穩定；另根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需預測，2024年為新船交付高峰，新造船訂單約為314萬箱(20呎櫃)，預計在第四季尚有79萬箱的新船運力待交付，而2025年運力供給與需求成長分別為5.8%及2.5%，供需成長差距縮小，加上船舶持續繞行好望角吸收部份運力，運力過剩壓力有望緩解。

惟整體市場發展仍需注意潛在通膨、地緣政治風險升溫、全球貿易保護主義抬頭、美國大選後關稅政策對全球貿易前景之衝擊等不利因素影響。

為強化經營韌性，陽明海運持續優化東西向主力航線，並自2025年2月起透過Premier Alliance架構、投船聯營、以及買艙、換艙等合作模式提供可靠及綿密之航線網絡，為客戶提供具競爭力之全球運送服務，亦將積極拓展利基市場與強化貨載結構，以因應全球貿易環境與航運市場變化並確保穩定長期獲利能力。