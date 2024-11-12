華航今年客運收入突破千億元　與台灣虎航同寫最旺10月

▲華航前10月營收寫新高。（圖／華航提供）



記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）及台灣虎航（6757）公布10月營收，兩家航空公司10月營收都寫同期新高，華航前10月客運收入已突破1000億元大關，台灣虎航Q4估淡季不淡，全年營運可望再創高。

華航10月單月合併營收為171.31億元，月增7.01％、年增6.56％，寫歷年同期新高；累計今年前10月合併營收為1681.12億元，年增9.42％。

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華航表示，10月客運收入為100.84億元，累積今年前10月客運收入已突破千億大關，10月歐洲航線表現強勁，平均載客率近85％，布拉格、維也納載客率近9成。迎來秋冬賞楓、滑雪季節，11月以日韓航線最受歡迎，東京、大阪、高松、釜山等訂位均超過8成，預期將進一步帶動客收。另華航在ITF旅展4天的銷售成績亮眼，自線上旅展開跑以來，展位銷售及網路購票數量年增15%，對整體營收帶來正面效益。

華航指出，10月貨運收入為57.42億元，創今年新高，主因為邁入Q4傳統貨運旺季，年底購物季帶動跨境電商量增，主力電商平台持續鋪貨準備，拉抬市場整體需求及運價。預計11月相關高價需求仍將持續穩定，並帶動市場運價維持高檔，華航將充分運用客貨機運能及爭取高價貨源，並於Q4持續充盈貨收。

台灣虎航10月單月營收為13.03億元，年增6.7%，寫同期單月新高；累計今年前10月合併營收為139.39億元，年增35.7%，寫歷史新高。

台灣虎航表示，觀察11月ITF台北國際旅展出現人氣、買氣雙旺現象，賞楓、滑雪等秋冬旅遊需求強勁，而日韓因平均飛時不長，詢問熱度及買氣不減。台灣虎航11月也將開航宮崎，成為日本第20個航點，從售票及旅遊業者成團情況，法人估，Q4可望出現淡季不淡的現象。

此外，台灣虎航配合改列上市前公開承銷，對外競價拍賣7,161張，競拍底價39.6元，競拍時間為11日起至13日，11月15日開標；11月19日至21日辦理公開申購，11月25日抽籤，每人限定1張，暫定承銷價40元。法人表示，參考11日收盤價每股64.9元，潛在每股價差近25元，如中籤每張即現賺近2.5萬元，暫定11月29日掛牌。