ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

華航今年客運收入突破千億元　與台灣虎航同寫最旺10月

▲華航,中華航空。（圖／華航提供）

▲華航前10月營收寫新高。（圖／華航提供）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）及台灣虎航（6757）公布10月營收，兩家航空公司10月營收都寫同期新高，華航前10月客運收入已突破1000億元大關，台灣虎航Q4估淡季不淡，全年營運可望再創高。

華航10月單月合併營收為171.31億元，月增7.01％、年增6.56％，寫歷年同期新高；累計今年前10月合併營收為1681.12億元，年增9.42％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航表示，10月客運收入為100.84億元，累積今年前10月客運收入已突破千億大關，10月歐洲航線表現強勁，平均載客率近85％，布拉格、維也納載客率近9成。迎來秋冬賞楓、滑雪季節，11月以日韓航線最受歡迎，東京、大阪、高松、釜山等訂位均超過8成，預期將進一步帶動客收。另華航在ITF旅展4天的銷售成績亮眼，自線上旅展開跑以來，展位銷售及網路購票數量年增15%，對整體營收帶來正面效益。

華航指出，10月貨運收入為57.42億元，創今年新高，主因為邁入Q4傳統貨運旺季，年底購物季帶動跨境電商量增，主力電商平台持續鋪貨準備，拉抬市場整體需求及運價。預計11月相關高價需求仍將持續穩定，並帶動市場運價維持高檔，華航將充分運用客貨機運能及爭取高價貨源，並於Q4持續充盈貨收。

台灣虎航10月單月營收為13.03億元，年增6.7%，寫同期單月新高；累計今年前10月合併營收為139.39億元，年增35.7%，寫歷史新高。

台灣虎航表示，觀察11月ITF台北國際旅展出現人氣、買氣雙旺現象，賞楓、滑雪等秋冬旅遊需求強勁，而日韓因平均飛時不長，詢問熱度及買氣不減。台灣虎航11月也將開航宮崎，成為日本第20個航點，從售票及旅遊業者成團情況，法人估，Q4可望出現淡季不淡的現象。

此外，台灣虎航配合改列上市前公開承銷，對外競價拍賣7,161張，競拍底價39.6元，競拍時間為11日起至13日，11月15日開標；11月19日至21日辦理公開申購，11月25日抽籤，每人限定1張，暫定承銷價40元。法人表示，參考11日收盤價每股64.9元，潛在每股價差近25元，如中籤每張即現賺近2.5萬元，暫定11月29日掛牌。

關鍵字： 華航台灣虎航航空

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP98正片／超越0050！歷年報酬率狂飆至921.81%，0052躍升台灣科技股ETF王者

推薦閱讀

14家金控前10月大賺5370億元年增47%　富邦金每股賺9.27元居冠

14家金控前10月大賺5370億元年增47%　富邦金每股賺9.27元居冠

14家金控10月獲利出爐，富邦金（2881）、國泰金（2882）挾著壽險投資收益挹注，累計前10月獲利均突破千億元，各達1302億元1086億元，每股盈餘9.27元以及7.13元，分別冠、亞軍，富邦金前10月獲利年增率逾8成，國泰金成長也超過6成。

2024-11-11 17:45
萬海Q3每股賺6.57元年增6.3倍　今明兩年15艘新船添業績

萬海Q3每股賺6.57元年增6.3倍　今明兩年15艘新船添業績

萬海航運(2615)今天(11)日董事會通過2024年度第三季財報，累計前三季合併營收為新台幣1,202.73億元，年增60.2%；歸屬母公司稅後淨利346.23億元，EPS為12.34元．第三季單季稅前淨利為新台幣234.00億，歸屬母公司單季稅後淨利新台幣184.31億，EPS為6.57元，年增6.3倍，創2022年第四季以來新高。

2024-11-11 16:40
緯創今年前三季淨利達121億元「已超越去年」！EPS賺4.26元

緯創今年前三季淨利達121億元「已超越去年」！EPS賺4.26元

緯創（3231）11日召開董事會，會中通過今年第三季財務報表。緯創第三季合併營收2,725.42億元，營業淨利114.09億元，稅前淨利101.89億元，稅後淨利為41.99億元，每股淨利（EPS）1.47元。

2024-11-11 15:54
LINE Pay興櫃轉上市！以每股520元溢價發行　現金增資800萬股

LINE Pay興櫃轉上市！以每股520元溢價發行　現金增資800萬股

第三方支付品牌LINE Pay（7722）即將興櫃轉上市，將進行現金增資800萬股，每股發行價格為520元溢價發行，其中，保留5%、40萬股由公司員工認購；其餘95%計760萬股則全數由證券承銷商對外公開承銷，預計募集總資金41.6億元。如果以11月11日收盤價663元計算，新股發行價的價差為143元。

2024-11-11 15:22
上緯啟動接班　蔡孝德接任總經理一職

上緯啟動接班　蔡孝德接任總經理一職

基於公司治理與接班傳承，上緯投控（3708）董事長蔡朝陽將於明年開始不再兼任總經理，宣布由蔡孝德接任總經理。

2024-11-11 15:49
中火減煤遭批中共介入　台電：供電不應被抹紅「要求道歉」

中火減煤遭批中共介入　台電：供電不應被抹紅「要求道歉」

針對台中電廠的減煤規劃，台中市環保局長陳宏益上周五在議會答詢時說「有中共思維介入台電規劃」，為此台電今日表達嚴正抗議。穩定供電是仰賴專業規劃，而非政治口水，陳宏益局長隨意「抹紅」，是對台電所有同仁的羞辱，陳宏益局長應該向台電同仁道歉。

2024-11-11 15:38
瞄準純網銀用戶！瀚亞攜手將來銀行　「15檔境內基金」買得到

瞄準純網銀用戶！瀚亞攜手將來銀行　「15檔境內基金」買得到

瞄準年輕世代族群習慣使用數位銀行或純網銀，進行相關金融交易，瀚亞投信宣布攜手將來銀行，11月5日正式開賣15檔瀚亞境內系列基金。投資人可直接透過將來銀行申購兩檔百億規模的美國高科技基金及印度基金，以及台股科技基金最悠久的高科技基金，並享有0元手續費與0元信託管理費的基金投資優惠，搶攻年輕投資族。

2024-11-11 12:52
台積電高雄廠區發現未爆彈　公司證實：以現場人員安全優先考量

台積電高雄廠區發現未爆彈　公司證實：以現場人員安全優先考量

台積電（2330）高雄楠梓廠區今日上午疑似發現未爆彈，目前已通知軍方相關人員前來處理，對此台積電也證實表示，配合主管機關規定辦理，以人員安全為優先考量。

2024-11-11 11:58
群益優選非投等債00953B僅3天填息　預估年化配息率逾8%

群益優選非投等債00953B僅3天填息　預估年化配息率逾8%

2024-11-11 15:30
傳SpaceX要供應鏈撤台！經濟部：求證台廠「未有工廠遷出規劃」

傳SpaceX要供應鏈撤台！經濟部：求證台廠「未有工廠遷出規劃」

針對傳出SpaceX台廠供應鏈被要求遷出一事，經濟部11日表示，已在第一時間與關聯台廠聯繫，業者表示為服務全球供應客戶，配合客制需求進行生產調度已是常態，而在近期美國大選前後，未接到SpaceX公司要求工廠遷出台灣，因此經濟部強調，外界無須過度揣測與渲染，提醒國人注意資訊來源的正確性。

2024-11-11 12:45

讀者迴響

熱門新聞

川普勝選漲勢延續！美股開盤創新高

比特幣價格突破84000美元　再創新高

王文潮夫婦合贈台塑、南亞、台化股票給兒子王泉龍　市值8300萬

分析／富邦投信併日盛　搶下賴政府首宗金融合意併購案

新新併再卡關！　吳東亮延遲送件

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

華航今年客運收入突破千億元　與台灣虎航同寫最旺10月

富邦金砸20.44億元　合意併購日盛投信

陽明Q3獲利大增911％　萬海前3季每股賺12.34元

吳東亮被新光工會潑冷水！　「新新併」送件卡關

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366