貨櫃船運明年歐美線長約價可高過今年　現貨價變數太多難料

▲明年貨櫃船運市場變數太多，現貨市場運價走向難料。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場目前已積極展開明年元月歐洲線新年度長約協商，在紅海危機未見解除曙光下，估計新長約價可拉升約四成，明年5月美國線新長約估計也將大幅拉升，但國內法人指出，今年現貨市場運價元月開始往上走，到7月中旬才開始下修，至今仍維持在高水平，明年現貨市場變數太多，很難預測運費走向，如果紅海危機解除，運價將會大跌。

攬貨業指出，今年的長約價簽在成本價邊緣，主要原因是因為今年新增船噸太多，因此即使簽約時紅海危機已經爆發，但因不知危機會持續多久，大貨主堅持不給高運價，才會簽下滴運價長約。

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法人則分析，根據Alphaliner統計，今年船噸供給成長10.5%，需求成長3%，明年估供給增5.8%，需求估約3%，如果紅海危機持續，明年供需差異不會太大，現貨市場運價雖不容易高過今年，只要船公司控艙得當，運價可以維持在不錯的水平。

但是美國新選出的總統川普，他的關稅政策會走到什麼程度無法掌握，中國經濟能否改善也還需要觀察，另美國東岸港口引發勞資爭議的自動化問題能否順利解決都是變數，或許春節過後從運價走勢可以測試運價底線，看出端倪。

對於川普的關稅政策，攬貨業者多數認為川普是拿關稅當籌碼，用來與各國談判貿易條件，且關稅過高會出現物價高漲與通膨問題，應該會往折衷方向去走。

在紅海問題上，業界看法就差異很大，有超大型攬貨公司負責人認為，川普絕對會挺以色列，紅海危機很難解除，但另一家超大型攬貨公司負責人則認為，川普說他任內不會有戰爭，還會阻止戰爭，胡塞是很小的組織，對於胡塞攻擊商船，美國可能給予重擊，讓胡塞無法再攻擊商船，並促成以哈停戰。

陽明海運前董事長謝志堅則指出，紅海危機確實是重中之重的問題，現在就看川普支持以色列到什麼程度，以色列透過空襲與呼叫器爆炸事件炸死真主黨領袖與士兵，如果川普給壓力，以色列也還有良心的話，以黎、以哈應該可以結束戰爭，但是估計要花較多時間，應該俄烏戰爭會比較早結束。

紅海危機造成船隻繞行好望角，估計消耗了約5%到9%的運力，如果紅海危機解除，商船恢復航行紅海與蘇伊士運河，船噸過剩問題會變得很嚴重，目前的高水平運價將難以持續。