比特幣一路暴衝！　創歷史新高

▲川普回鍋比特幣飆破8.9萬創新高 市場預測突破10萬大關（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

在川普贏得總統大選、重返白宮之際，加密貨幣市場也因為川普的勝利獲得刺激，比特幣在過去24小時內飆升超過10%，突破了89,000美元，創下89524.98美元的新高。連帶其他加密貨幣也獲得拉抬，其中以太幣上漲超過6%，達到3,358.68美元，而狗狗幣更是大漲近24%。

綜合外媒報導，之所以川普勝選會帶動加密貨幣市場，主要是在競選期間，川普曾對加密貨幣產業做出許多承諾，包含讓美國成為「全球加密之都」，甚至要罷免許多加密產業都視為眼中釘的美國證券交易委員會主席 Gary Gensler，這些傾向加密貨幣的政策都讓該市場隨著川普的勝選而獲得刺激。

而除了加密貨幣本身的市值不斷地被拉抬外，區塊鏈相關類股的股價也持續上漲。像是交易平台提供商Coinbase在11日暴漲近20%，Robinhood（HOOD-US）也上漲超過7%，並在盤後交易中繼續走高。

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根據花旗策略師的報告指出，自大選以來，現貨加密ETF的資金流入達到史上最大規模。分析師認為，ETF的資金流入是推動比特幣價格上漲的主要動力之一，預計這股漲勢將會持續，部分分析師更是預測比特幣可能在年底前突破10萬美元大關。這樣的預測更是進一步助長了市場的看漲情緒。

Bernstein等資產管理公司也呼籲投資者考慮增加比特幣的配置，暗示未來可能會有更多的上漲。根據Eric Balchunas的觀察，比特幣工業複合體（ETFs + MSTR, COIN）11日的交易量達到380億美元，各項指標均創下歷史新高，其中$IBIT的交易量達到45億美元，顯示出市場強勁的資金流入和樂觀情緒。

Bitwise首席投資官Matt Hougan也認為「這次漲勢的一部分原因是人們停止了拋售。長期持有者不再願意在低於10萬美元的情況下出售比特幣，而空頭也不願意阻擋這個快速前進的火車」。

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