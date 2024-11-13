快訊／台積電跌5元至1045　台股開盤下跌86點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（13日）以22894.91點開出，指數下跌86.86點，跌幅0.38％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1045元，跌幅0.48％；鴻海（2317）下跌1.5元至212.5元；廣達（2382）下跌2元至311元；陽明（2609）上漲1元來到73.1元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.48元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌382.15點或0.86％，收在43910.98點；標準普爾500指數下跌17.36點或0.29％，收5983.99點；那斯達克指數下跌17.36點或0.09％，收在19281.4點；費城半導體指數下跌47.75點或0.93％，收5108.64點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43910.98
|▼382.15
|▼0.86%
|S&P500
|5983.99
|▼17.36
|▼0.29%
|NASDAQ
|19281.4
|▼17.36
|▼0.09%
|費城半導體指數
|5108.64
|▼47.75
|▼0.93%
資料來源：證交所
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