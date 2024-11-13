00929、00940配息縮水　10月定期定額雙雙退燒

▲台股示意圖。(圖/資料室)

記者巫彩蓮／台北報導

10月ETF定期定額排行榜揭曉，有7檔高息型與7檔海外型，市值型則有6檔，不過有「國民ETF」封號的季配型國泰永續高股息（00878）首見衰退，且交易戶數大減逾2818戶，由於同屬高息的月配始祖復華台灣科技優息（00929）戶數也大減3742戶，元大台灣價值高息（00940）月減1061戶，市場關注高息ETF產品是否退燒。

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▲10月ETF定期定額較上月增減情況。圖：證交所

高息ETF在10月定期定額戶數出現「3退4進」的現象，包括元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）與元大台灣高息低波（00713）與凱基優選高股息30（00915）仍維持成長，若以成長戶數比較，00713月增3285戶，增加戶數最多，而00915月增逾2154戶其次，00919增1466戶。

ETF投資交易戶數增加較多的除了前三名為富邦台50（006208）大增15105戶，元大台灣50（0050）增4,092戶，投資戶數分別為231652、265552戶，投資交易戶數增加第三多為00713，10月增3285戶，投資戶數正突破10萬戶，累計投資戶數為103214。

