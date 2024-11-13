74歲郭台銘高球一桿進洞　友人爆：球齡15年「鴻海任內開始接觸」

▲鴻海集團創辦人郭台銘資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

74歲鴻海、永齡基金會創辦人郭台銘（郭董）今（13）日在國華高爾夫球場一桿進洞的畫面曝光，引發各界熱議，友人透露，郭董打高爾夫球的球齡超過15年以上，在鴻海董事長任內就有接觸，而且不但自己會打，還很會支持運動選手，雖然一桿進洞打賞桿弟50萬元，但身價3732億元的郭董仍相當喜悅。

友人透露，郭台銘熱衷運動賽事、青少年選手培育，包括奧運輕艇好手張筑涵、吳少璿、拳擊吳詩儀、霹靂舞選手孫振都有贊助，13年前鴻海董事長任內就贊助高爾夫球選手曾雅妮青少年培育計劃、桌球教父莊智淵也曾獲郭台銘大力支持，算是多元投入。

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鴻海強調，郭台銘已交棒，無法評論他的私人行程。據了解，郭台銘在2019年6月21號鴻海股東會後，交棒給現任鴻海董事長劉揚偉，當時鴻海股價僅76.8元，其後鴻海股價步步高升，今日收盤價214.5元小漲0.5元，若郭台銘手中174萬張股票「抱緊處理」沒有賣出，郭台銘頂著3732.3億元的身價揮出一桿進洞。

而郭台銘去年也曾在劉揚偉獲頒陽明交易名譽博士的會場上，當著現任台積電董事長魏哲家的面盛讚劉揚偉接下鴻海董座，「讓我可以在其他領域發展，也許有機會做政治改革。」