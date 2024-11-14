台積電遭控「反美歧視」　超過10名當地員工組團提吿

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒富比世報導，台積電十幾名現任和前任員工組成的團體正在控告台積電涉嫌「反美」歧視，他們聲稱這種歧視已經讓台積電用台灣工人取代了美國工人。台積電雖然拒絕評論訴訟中案件，但強調「台積電堅信多元化員工隊伍的價值」，在招募和晉升時不考慮性別、宗教、種族、國籍或政治派別，因為台積電尊重差異，並相信平等的就業機會可以增強競爭力。

台積電在美國的擴張因依賴台灣工人而陷入爭議，台積電創始人張忠謀此前將其歸因於美國本土「缺乏製造人才」。去年，台積電亞利桑那州的 2,200 名員工中有一半以上來自台灣，美國和台灣員工之間的緊張關係一直是多份報告的焦點，這些報告強調了兩者之間職業規範的差異。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這起訴訟最初由台積電現任人才招聘主管 Deborah Howington 於 8 月向加州北區法院提起。身為台積電人力資源領導團隊的一員，她聲稱親眼目睹了一種有利於台灣應徵者和員工的非法歧視行為文化。本月，有類似指控的 12 名台積電前員工簽署了訴訟。

Howington 聲稱，台積電專門為美國工作尋找台灣候選人，並秘密聘請了一位「亞洲獵人頭」來招募這些人。原告團體律師、合夥人丹尼爾·科欽(Daniel Kotchen) 表示，台積電接受了60 億美元的美國聯邦資金，並選擇在美國境內競爭，因此必須遵守聯邦歧視法，平等對待所有種族、國籍和公民。

台積電尚未對集體訴訟申訴提出反駁，並拒絕對正在進行的訴訟發表評論。公司發言人表示：台積電堅信多元化員工隊伍的價值，在招募和晉升時不考慮性別、宗教、種族、國籍或政治派別，因為台積電尊重差異，並相信平等的就業機會可以增強競爭力。

該訴訟的部分重點是台積電據稱偏愛會說和寫中文的員工。原告聲稱，會議通常僅用中文進行交流，這阻礙了英語使用者的工作，並迫使他們透過翻譯服務來解讀教學文本。當美國員工被要求在台灣接受培訓時，這一點尤其成問題；有人聲稱，一位經理鼓勵她在 Duolingo 應用程式上學習中文。

該訴訟還聲稱，持有「昂貴」簽證的台灣員工獲得了更好的績效評估和工作分配，聲稱這是因為台積電希望獲得其投資的「最大回報」。霍因頓聲稱，台積電專門為美國工作尋找台灣應徵者，並秘密聘請了一位「亞洲獵人頭」來招募這些人。

為了容納台積電的台灣移民社區，當地教會和學校組織了英語課程，還有Facebook群組專門幫助他們在被稱為「台積電村」的公寓大樓裡找到住房。

訴訟稱，台積電還與醫療保健公司 Banner Health 合作，為台灣員工開設了一家健康中心，提供免疫接種、年度體檢等服務，以及前往台積電住宅區的醫療車。一位受台積電聘請負責監督其健康中心人力資源的原告聲稱，這項福利僅適用於台灣員工。她聲稱台積電僱用了一名「沒有在美國行醫許可」的台灣醫生。