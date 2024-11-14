漢翔拚年底前交完18架高教機　前3季每股賺1.72元

▲漢翔副總經理黃淑媛（中）。（圖／漢翔提供）

記者廖婕妤／台北報導

漢翔（2634）今（14）日舉辦法說會，副總經理黃淑媛表示，由於全球供應鏈不穩、受到破壞，影響營收獲利表現，Q3每股賺0.26元、前3季EPS為1.72元，都比去年同期為弱；此外，漢翔仍堅持年度交機18架高教機的目標，亦即年底前還要再交付8架，同時也啟動短單接單作業，力拚全年營收獲利成長。

黃淑媛表示，供應鏈一旦破壞，要重建並非易事，疫情之後破壞持續，供應鏈結構鬆動，供輸不順暢情況，成為全球產業的普遍現象。例如波音遭遇品質問題，交機量無法提升；巴西航空工業 （Embraer）也受供應鏈問題影響旗下E-Jet噴射客機的產量等，各國採購的軍民用新機，都因航太供應鏈問題，出現延遲交付狀況，而漢翔執行新式高教機的量產工作，同樣面臨關鍵缺件導致進度落後，挑戰較去年尤甚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃淑媛指出，儘管挑戰艱鉅，市場的機會猶在，依空巴公司最新發布資訊，該公司前三季交付了497架商用飛機，年度770架的交機目標不變。而空巴與波音兩大航空巨擘，也持續增加單走道客機訂單，顯見民用飛機的市場需求仍在成長。

黃淑媛說，在軍用業務方面，因應區域情勢緊張，我國明年度國防預算高達4,600餘億元，加計海空戰力提升與新式戰機採購特別預算，整體規模超過5,500億元，商機相當可觀。

另外，甫於9月決標，漢翔爭取到國防部8年32億元AH-1W攻擊直升機系統商維合約，是近期營運亮點。漢翔執行中的項目計有新式高教機維保、IDF戰機商維、11修大委商、軍用直升機系統等專案。

黃淑媛指出，新式高教機的量產，處在全球供應鏈結構破壞的情勢下，漢翔依然堅持追趕年度交機18架的目標，並已啟動多項因應策略，如派遣工程師赴美協助解決製程問題、當機立斷投入開發，由國內協助生產關鍵零組件等，彌補供應鏈造成的影響，努力提升交機進度，但全球供應鏈仍持續有諸多不確定因素，未來交機進程，存在一定之風險。

漢翔Q3單季合併營收為86.39億元，年減13.43%，稅後淨利為2.45億元，年減62.8%，EPS為0.26元；累計今年前3季合併營收為280.16億元，稅後淨利為16.2億元，EPS為1.72元。