白色椅墊降低乘客遺失率　大車隊好心運匠社群爆紅

▲網友敲碗想要留下聯繫方式的暖心運匠黃一中。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)運匠善心足，近日有台北市民路小姐在社群上分享「在小事上用一點心，就點亮另一個人的一天。謝謝司機黃大哥，祝您生意興隆！」的溫馨經驗，透露撿到兒子玩具車送到家的經過，網友紛紛留言表示支持，還敲碗要留下「暖心黃大哥」的聯繫方式，想要多多光顧這位善良的運匠。而這位司機為了降低乘客物品遺失率，還特別將椅墊換成白色。

周一清早，路小姐正跟小兒子在家中玩耍，突然接到55688客服來電，詢問她是否在昨天搭乘過計程車。起初她懷疑是詐騙電話，但當客服提到是否有小朋友的玩具車遺失，路小姐才恍然大悟，想起兒子出門時常攜帶玩具車，可能是搭車時不慎遺落的。

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客服提供司機的聯繫電話後，路小姐撥通電話，聽筒傳來司機黃一中先生爽朗的聲音。黃大哥告知她，會將玩具車放在她住家樓下信箱，也不收取跳表費用，並表示這是一份舉手之勞。路小姐特地準備點心與小紙條掛在信箱上，作為對這位貼心司機的謝禮。

過了一陣子收到黃大哥回訊「東西剛放好，小點心就不用啦！3Q」。路小姐下樓打開信箱，只見一個包裝完整的信封袋，外面寫著收件人的聯繫資訊，打開信封後驚喜發現，竟然還有個紅包袋，裡面裝著小車車。路小姐將這段經歷分享到社群上後，引起了廣大迴響，網友紛紛為黃大哥的善舉點讚。

司機黃一中分享，平均每年都會遇到2至3次遺失物品事件，自己曾撿到裝滿證件的錢包、鑰匙、手機等重要物品。因為55688台灣大車隊有完善的教育訓練，所以司機們都會按照流程、通報車隊客服處理，這次送玩具車回家任務也是在客服居中協調下完成。

除此，為了協助乘客下車時快速辨別是否有遺失物，黃一中將後座椅墊換成白色，雖然白色椅墊價格高、保養不易，但只要能降低乘客遺失物品的機率，提供更好的搭乘體驗，一切的付出都值得。

55688台灣大車隊對此表示，非常高興能看到隊員黃一中的暖心舉動受到讚賞，也感謝路小姐分享這段溫暖可愛的經歷。55688一直以來致力於提升乘客的搭乘體驗，黃大哥就是這種服務精神的最佳體現。公司將繼續鼓勵司機以人為本，無論是乘客還是玩具車，都會溫暖安全地送回家。