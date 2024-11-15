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遭疑未申報崇越持股轉讓　郭智輝喊冤：我是遵法守法的人

▲▼經濟部長郭智輝 聯訪 立法院經濟委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

民眾黨立委黃國昌在立法院質詢時提到，接獲檢舉指出郭智輝接任經濟部長前辭掉策略長，但崇越（5434）延遲重訊公告違反規定，郭智輝也漏申報辭職前持股轉讓等資訊，應該開罰卻未處罰，對此，郭智輝今（15）日表示，他完全守法，都有依規定申報，但他離開公司後所發生的問題他不清楚，不過委員們應該是誤會了。

郭智輝強調，他個人一定是尊重法令，完全尊重法律規定，「所以我來內閣之前，我都依法申報，而且股市觀測站上面也都有登載，可能他或者是跟他舉報的人沒有了解狀況，所以委員他們可能誤會了。」

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郭智輝說，「我就是遵法守法的人，我們都有依照規定去申報，那至於說我離開公司以後，所發生的問題，我不清楚，所以我沒有問題了，那可能委員們有些誤會，我們希望讓大家清楚。」

黃國昌昨日在立法院質詢時質疑，金管會及證交所對公司治理遇到大官即轉彎，他接獲檢舉，郭智輝就任經濟部長前辭崇越策略長職務，依規定崇越應發布重大訊息，卻直到被檢舉，崇越才延遲超過1個月補發重訊，證交所對此也沒有開罰；且郭智輝4月辭崇越職務，依規定5月仍應申報辭職前持股轉讓資訊。

金管會主委彭金隆說明，規定就是規定，不會遇到大官即有變化。證交所董事長林修銘表示，若是第一次發生，證交所會先發文警告，當時證交所有發文警告崇越，另若郭智輝沒有申報持股轉讓，依規定要處罰，證交所回去查明，他也允諾，將在1周內給結果。

關鍵字： 郭智輝證交所經濟部長崇越

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