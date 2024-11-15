穩定獲利不靠運氣　用「永久投資組合」打造你的穩定財富

▲永久投資組合幫你輕鬆理財！（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

在投資理財的世界裡，報酬率和風險控制是兩大關鍵。面對多變的經濟情勢，美國經濟學家哈利·布朗提出一個「永久投資組合」策略，以四種資產均等配置，讓投資人即使在市場波動中也能穩健成長，適合追求穩定、風險承受度低的投資者。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，將介紹這個「永久投資組合」策略優勢與實踐方式。

「永久投資組合」的四大資產配置

永久投資組合的組成由股票、長期公債、黃金和現金，每種資產各占25%。根據布朗的設計，這四種資產在不同的經濟週期中各具特點，通過均等分配，即便某一種資產在波動中受損，也能由其他資產補足損失。例如，股票適合景氣上升期，能帶來較高的增值潛力；長期公債則在經濟衰退期價值提升；黃金有助於對抗通貨膨脹；現金或短期債券則提供緊急時的流動性與避險功能。

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為何選擇「永久投資組合」？穩定性勝過高風險回報

「永久投資組合」之所以受到推崇，在於其追求長期穩定而非高風險回報。其分散的配置降低整體波動，適合新手投資人或保守型投資者。在股災時，股票價格往往大幅下跌，而永久投資組合中的黃金和長期公債則可能上升，以平衡整體損失。此外，該組合不需頻繁操作，僅需半年或一年重新平衡一次，使每項資產的比例回到原先的25%。這種投資方法可讓投資人省去時時盯盤的困擾，實現真正的「被動投資」。



四大資產的代表性配置標的

主持人強尼就有建議，如果投資人有意以實際行動操作永久投資組合，現今的ETF或指數基金為首選。另外股票部分，可以選擇跟隨美國S&P500的ETF，例如VOO或IVV；長期公債可考慮TLT或VGLT等。黃金部分，除了實體黃金之外，黃金相關的ETF如GLD或IAU也是選擇之一。至於現金，可存放於銀行、貨幣市場基金，或利用短期公債ETF來代替。



永久投資組合的缺點：回報有限、適合長期布局

儘管「永久投資組合」的穩定性吸引人，但長期回報率相對於全股票投資策略來說較為保守，且每個經濟循環時間較長。主持人海晴認為，該策略適合「長期持有」，對於短期投資者或高風險偏好的投資人，並非最佳選擇。該投資法較適合缺乏投資經驗的新手、無法承受高波動的保守投資者，或不願耗費太多精力管理投資的上班族。

總而言之，「永久投資組合」提供了一種低風險、長期穩定的投資選擇，透過四種資產的協同作用，無論經濟環境如何變動，都能在一定程度上獲取穩定的回報，是穩健投資者可以考慮的長期策略。

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