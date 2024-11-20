統一全球科技股基金擁抱「輝、積」　月月投5千1年報酬率近2成

▲定期定額扣款，輕鬆持續參與股市。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

人工智慧（AI）帶動全球電子類股強勢上漲，統計全球科技股基金今年以來漲最多十檔中以統一全球新科技基金漲逾5成居冠，雖下半年起全球股市波動起伏大，加上近期川普當選美國總統對股市增添變數，但以定期定額方式不僅分散風險且可以持續參與市場，以每月扣款5000元投資統一全球新科技基金試算，近一年投報酬也有近2成。

全球科技股基金大豐收

目前台灣核備可銷售及核准的全球股票型基金共有43檔，以全球科技股基金今年以來報酬率前十來看，介於37~51%之間，其中統一全球新科技獲利飆破5成最佳，也有5檔超過4成。

統一全球科技股基金飆漲動能最佳，主要是因精準投資標的，目前持股前十名依序是輝達、台積電、三菱重工業、健策、軟體公司ServiceNow、智邦、甲骨文、資料中心網路設計與軟體供應商 Arista Networks、元太與微軟。

輝達、台積電名列前十大成份股

統一全球科技股基金投資標的都是各區域最具競爭力、特色或未來發展潛力科技產業，如歐洲以生物科技及基因工程聞名，日本在自動化、精密機械上獨佔鰲頭,，美國擅長軟體及IC設計,亞洲於半導體、新能源及硬體製造具成本優勢。

統一投信表示，各家企業已陸續公布最新一季財報，初步來看好壞參半，美國AI零組件供應鏈受惠AI／資料中心終端市場需求持續強勁，其中，美國需求依然強勁，歐洲、中東和非洲的AI相關需求加速也變得更加明朗。

另各大雲端服務商財報表現不一，部分企業第四季展望略低於市場預估,但數位廣告展望正向、AI在軟體的貢獻度持續提高，獲利率因縮減開支和經營效率顯現，優於市場預估，企業持續擴大資本支出仍為市場焦點，對於明年的資本支出展望維持正面看法。

月月投5千1年賺逾萬元

各家企業對市況展望不一，加上金融市場詭譎多變，雖然大多數的人都沒辦法預判股市走向，並在起漲點單筆進場，但可以使用定期定額的方式，持續參與股市行情。

試算以定期定額每個月5000元投資在統一全球新科技基金，持續扣款一年，輕輕鬆鬆賺進快2成投報率，扣款期間越長，投報率越驚人，扣款5年，投報率可以達7成。