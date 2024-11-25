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薯條加大、吃布丁不舔蓋子！網瘋傳「小資財富自由測驗」鄉民哏變考題再帶你認識ETN

▲▼財富自由,小資族,ETN,投資,理財,鄉民,ETF,股票。（圖／擷取自遊戲畫面）

▲最近在網路上瘋傳的「小資財富自由測驗」，不只幫你算出與財富自由的距離，再帶你認識金融衍生商品ETN。（圖／擷取自遊戲畫面，下同）

財經中心／綜合報導

你財富自由了嗎？這幾年，PTT一直流傳著「財富自由」的指標象徵，包括「薯條可樂加大」、「吃布丁不舔蓋子」、「Line貼圖看到喜歡就買」這種一點也不猶豫、不心痛的心情，搞笑帶出另一種財富自由的解讀。想了解自己的財富自由達成率，同時也想更認識自己的理財習慣、學到加速累積財富的新興投資方法ETN嗎？不如玩玩看最近在網路上瘋傳的「小資財富自由測驗」，把結果分享在FB或IG還有機會抽到最新的iPhone 16，讓你往財富自由更跨前一步！

對於小資族來說，生活充滿了大大小小的選擇，這些選擇大至該選哪支股票入場，小至洗髮精用到最後要不要加水稀釋，其實都在無形中反應出人們對於理財投資的態度。這回就跟著畫風超Ｑ的「小資財富自由測驗」一起挑戰日常生活中經常碰到的猶豫難題，輕鬆K.O.幾題後，就可以獲得你與財富自由的距離數據！而且最重要的是，錢錢就是怎樣都不嫌多，無論你的財富自由達成率是0%、30%或甚至高達90%，一旦投資市場出現新的金融商品，評估後覺得有收益，人人都可以入場投資。

▲▼財富自由,小資族,ETN,投資,理財,鄉民,ETF,股票。（圖／擷取自遊戲畫面）

在測驗過程中，一定有不少人在選擇Yes或No之後，螢幕突然跳出「投資ETN」的觀念與小提醒，這讓許多只聽過ETF的小資族都面面相覷。其實簡單來說，ETN的全名是「指數投資證券（Exchange Traded Note, ETN）」投資人可以像買賣股票一樣進行交易，隨時買進或賣出，和ETF相似，透過發行的證券商精選投資標的，投資人可以省下許多研究時間，也不用隨時開APP盯盤，比起盲目投資，還可以提高投資效率、分散風險，預計將成為新一代懶人和股市小白首選的投資理財方法。

▲▼財富自由,小資族,ETN,投資,理財,鄉民,ETF,股票。（圖／擷取自遊戲畫面）

ETN還有哪些特性？「小資財富自由測驗」其實很巧妙地將測驗題目與ETN的優勢做結合，讓玩過一輪的小資族都留下深刻印象！像是選擇薯條不加大的你，不妨考慮把小錢省下來做穩健的投資計畫，ETN主打的優勢之一就是單價低、投資門檻也低，以目前平均的發行價來說，約5000元就能買下一張輕鬆進場，強調負擔得起的低成本投資設計，適合小資族群開啟投資人生的第一步。

▲▼財富自由,小資族,ETN,投資,理財,鄉民,ETF,股票。（圖／擷取自遊戲畫面）

▲▼財富自由,小資族,ETN,投資,理財,鄉民,ETF,股票。（圖／擷取自遊戲畫面）

針對平常買網購一定要湊到免運的小資族群來說，投資中的交易成本更是需要精打細算！ETN的交易稅只要千分之一，意思就是說如果賣出時的價金為5000元，交易稅也只要5元，是股票的3分之1而已，讓荷包更輕鬆。對於斤斤計較的投資老手來說，ETN更吸引他們進場的不只是交易稅低，甚至還能「聰明省稅」，由於ETN沒有股利分配，而是幫股東們的收益自動滾入市場再投資，讓利潤有機會愈滾愈大，而且這部分是免課稅的，不僅省去股利課稅的煩惱，也更適合長期投資的股市老手的需求。

除此之外，ETN還有緊扣股市指數波動、無追蹤誤差的優勢，既適合日理萬機的大老闆，也適合忙到沒日沒夜的社畜小資族。由專業投資機構精選投資標的的ETN，除了要幫投資人省下選股時間並且安心理財，更要投資人不必為繁瑣的投資決策煩心，把時間留給生活中更重要的事情。

▲▼財富自由,小資族,ETN,投資,理財,鄉民,ETF,股票。（圖／擷取自遊戲畫面）

享受人生與聰明理財並不衝突，前提是要選對方法與工具！現在完成「小資財富自由測驗」並且認識ETN的投資優勢後，分享測驗結果就有機會抽中最新的iPhone 16、Apple Watch以及星巴克飲料兌換券組等好禮，讓小白投資人剛踏入理財規劃就搶先獲得小確幸，現在揪朋友一起來測驗抽大獎、搞懂ETN，新的一年一起找到生活與理財的最佳平衡點。

挑戰完遊戲就一起邁向財富自由吧！https://pse.is/6qdn5r

*買賣指數投資證券有其風險，投資人應詳閱公開說明書並確定已充分了解本指數投資證券之風險及特色。

關鍵字： 財富自由小資族ETN投資理財鄉民ETF股票

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