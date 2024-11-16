富二代不被看好　把3億金翻成9億

▲日前在桃園開出全台最大扭蛋店的雙緯，早期以《鋼彈》模型奠定公司營業根基，在總經理陳彥羽接手後，更代理各種動漫盲盒、一番賞公仔，甚至還取得IP、自製相關產品。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

雙緯是台灣前5大日系玩具進口商，亦為日本萬代在台3大經銷之一，供應零售店《鋼彈》模型及《航海王》《鬼滅之刃》等熱門動漫IP商品，去年創下8億元營收。

陳彥羽原本是個玩心重的「玩具富二代」，進雙緯前，父親陳駿命他赴日進修，同學裡有英業達等科技二代，才讓他驚覺天外有天，返台痛定思痛調整雙緯通路體質拉高獲利。為了突圍日方箝制，他在2018年接班後屢出新招，自產《白爛貓》模型，今年則打造全台最大扭蛋店，企圖轉出進口商的新格局。

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陳彥羽小檔案

出生：1978年（47歲）

家庭：育有1男1女

現職：雙緯企業總經理

學歷：文化大學印刷系

經歷：雙緯企業業務採購、協理

休閒：追劇、聽音樂、吹奏長笛

座右銘：今天的我要比昨天更強大

經營心法：事情不只要做完，更要做好

10月初，雙緯在桃園藝文特區桃知道商場甫開幕一個月的GBO（萬代扭蛋店）一開門營業就湧入人潮。店內設置694台扭蛋機，是台灣規模最大專門店。

▲平面扭蛋機是橫向抽取式出口，扭出來是一個紙袋，打開後有文件夾、海報、杯墊等周邊產品。（200元／次）

首度跨足扭蛋店的陳彥羽說：「扭蛋流行歷久不衰。我們狠砸2、3千萬元，就是要做到機台最多、最新，最重要的是與日本同步，新品又潮又快。」更教扭蛋控津津樂道的是，GBO還有台灣唯一的平面扭蛋機，投幣後掉下來的並不是一顆蛋、而是平面的包裝，內容物有文件夾、迷你海報、墊板等，甚至還有好似「荷包蛋」的杯墊。



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