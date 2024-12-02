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中鋼碳素數位轉型！攜手中華電信推動AIoT智慧數據視覺化轉型　打造綠色低碳新未來

▲▼中鋼碳素,中華電信,數據視覺化,AIoT。（圖／中鋼碳素提供）

▲導入碳化爐數據視覺化專案後，可透過手機APP隨時掌握爐況。（圖／中鋼碳素提供，下同）

財經中心／綜合報導

全球邁向綠色低碳新能源時代，因應電動車、電動巴士等綠能運輸工具的普及，為提升綠色低碳能源效率，需要智慧化的新技術支持。中鋼碳素研發、製作先進碳材料，其負極石墨粉產品是電動車用鋰電池之關鍵材料，具有高放電倍率、高堆積密度、高導電性與材料循環壽命佳等優點，應用在風力發電與輕軌電車之超級電容器與車輛用啟停之鉛酸電池。為了進一步提升競爭力開拓綠色商機，中鋼碳素與中華電信聯手合作導入AIoT，以智能化提升碳化爐生產效能、節能減碳，為推動產業邁向低碳競爭力，開創全新商機。

▲▼中鋼碳素,中華電信,數據視覺化,AIoT。（圖／中鋼碳素提供）

▲中鋼碳素曾文良副總經理。

由於碳化爐運作時最高溫達到1200度，且需持續運行24小時，人員要非常小心注意運行時電熱棒斷裂造成危險與影響效率，因此碳化爐操作期間需掌握多項數據。傳統的人工記錄方式難以達到即時性與精確性，中鋼碳素曾文良副總經理表示：「高溫碳化爐的任何異常都可能造成巨大損失，這是我們一直以來的挑戰」，顯示碳化爐運作狀況之監控與紀錄急需數位轉型。

曾文良副總經理並提到，中鋼碳素希望更即時的掌握碳化爐的各項數據變化，因此開啟與中華電信合作的契機，經過多次的討論與訪查終於導入「碳化爐數據視覺化專案」，每3分鐘自動記錄並圖像化呈現碳化爐的溫度、電壓等運行參數，並整合LINE做到燈號告警通知，讓人員遠端即時掌握設備狀況，實現了碳化爐運作的高效監控與分級預警功能。

▲▼中鋼碳素,中華電信,數據視覺化,AIoT。（圖／中鋼碳素提供）

▲AI預測模型能預測故障，系統會自動蒐集、儲存並圖像化呈現碳化爐數據，方便觀察和追蹤產線狀態，一旦發現潛在異常，系統會立即發出通知。

中華電信與中鋼碳素的合作應用了最新技術，由中華電信透過機聯網技術為中碳建置了雲端戰情室，即時監控設備狀態。更棒的是，現在維護人員只要用手機LINE就能即時收到數據資料，掌握設備狀況。且AI預測模型能預測故障，系統會自動蒐集、儲存並圖像化呈現碳化爐數據，方便觀察和追蹤產線狀態，一旦發現潛在異常，系統會立即發出通知，讓維護工作更主動積極，大幅提升碳化爐運行效率。中鋼碳素曾文良副總經理說「設備要壞之前把它換掉，是最高明的手段」，例如發現數據異常時，可立即停止進料避免電熱棒斷掉，或是可先行維修電熱棒後再開爐，以減少設備損耗和停機時間。

▲▼中鋼碳素,中華電信,數據視覺化,AIoT。（圖／中鋼碳素提供）

▲中華電信在全廠停電保養期間，精準完成數位電錶數據對接及視覺化建置等細緻作業。

中鋼碳素曾文良副總經理還提到，這項專案改寫了對設備管理的方法，過去經常面臨因設備異常而停機，但如今現場人員可以透過網頁、APP或Line群組，隨時掌握爐況，提早發現異常並即時處理，不僅降低維修成本，也讓生產效能提升。同時，中鋼碳素曾文良副總經理也對此次和中華電信合作非常放心，並肯定中華電信的專業與努力。中華電信研究院InventAI團隊，為了更加了解客戶實際需求，多次親赴屏東枋寮廠區，深入了解碳化爐運作、監控細節，以及維修單位面臨的痛點，中華電信研究院InventAI團隊李柏青執行長表示，透過預測性維護的概念驗證（POC），成功取得PLC機台數據，為減少業主維運負擔，團隊還特別設計了高安全性的雲端方案，智慧製造機上盒採集到的數據可保存2~3年，有任何狀況時，中華電信的維修團隊只要在遠端即可查看並解決系統問題。

▲▼中鋼碳素,中華電信,數據視覺化,AIoT。（圖／數位時代提供）

▲中華電信企客分公司資通處潘明憲處長。（圖／數位時代提供）

另一個大挑戰則是「停機時間有限」，為了不影響生產排程，中華電信更在全廠停電保養期間，精準完成數位電錶數據對接及視覺化建置等細緻作業，確保生產排程穩定。中鋼碳素非常滿意本次專案在關鍵溫區成功應用，未來還將推廣到其他次要溫區，持續優化演算法，精準預測設備壽命，幫助中鋼碳素提升產能，全面邁向智慧生產的下一步！

▲▼中鋼碳素,中華電信,數據視覺化,AIoT。（圖／數位時代提供）

▲中華電信研究院InventAI團隊。（圖／數位時代提供）

中華電信看好數據視覺化能幫製造業提升效率，將把這次中鋼碳素的成功經驗當成範例，推廣到其他產業。中華電信企客分公司資通處潘明憲處長提到，在智慧製造領域上，我們正積極布局針對不同行業需求設計符合其特性的各種智慧維運解決方案。本次專案中以AI技術進行設備維護預測，使得生產設備的使用壽命得到準確的預測。基於這次的成功經驗，我們確實有計畫將這些應用擴展到其他具備相似需求的產業。例如，航太、汽車製造等高度依賴精密機械設備的行業，通常面臨設備維護和生產中斷的挑戰，而中華電信的解決方案更可在這些產業中發揮同樣的效果。透過預測性維護技術，企業能夠實現更精準的資源調配，適時提升設備維護效率並避免非預期的生產作業中斷。

接下來中華電信將持續發展AI和IoT技術應用，期望在智慧製造領域發揮更大影響力，推動產業邁向智慧轉型新高度。

關鍵字： 中鋼碳素中華電信數據視覺化AIoT

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