38位理監事齊聚伊斯坦堡　歐青會長張敬偉：土耳其提供台灣與歐洲商務交流廣闊舞台

▲歐洲台灣商會聯合總會青商會。（圖／翻攝張敬偉臉書）

記者陳弘修／台北報導

歐洲台灣商會聯合總會青商會（簡稱歐青）舉行的第14屆第二次理監事會議在土耳其伊斯坦堡成功落幕，來自9個國家、超過38位理監事共襄盛舉。

歐青第14屆會長暨高得石材公司駐土耳其總經理張敬偉表示，此次會議以深化商務連結與文化探索為核心，希望促進青年台商在歐亞地區的合作，土耳其本身因為獨特的地理位置和文化魅力，也替台灣與歐洲之間的商務交流提供了廣闊的舞台。

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在理監事會議的開幕會議上，駐土耳其代表處代表黃志揚受邀致詞時也表示，土耳其擁有歐亞橋樑的重要位置，向來被視為進軍歐洲市場的關鍵跳板，他相當鼓勵青商會的朋友們可以善用土耳其的戰略地位。

值得一提的是，在此次的會議期間，主辦單位還特別舉辦講座，探討高階職涯規劃、歐洲創業經驗與挑戰等主題，希望協助青年在歐洲市場中有更多就業與創業機會。同時，歐青理事溫宇暉也與所有在場的青商們分享人工智慧對金融產業的最新趨勢與影響，希望與會者能激發出對商業發展的未來構想。

歐青第14屆會長張敬偉表示，這次的活動要感謝土耳其台商會的鼎力支持，讓所有與會者在深度體驗當地文化的同時，拓展國際視野。他也預告，歐青將在2025年5月16日至18日於葡萄牙舉辦歐洲台灣商會年會暨第14屆第三次理監事會，誠邀會員屆時踴躍參加，共同推動歐青未來的發展。