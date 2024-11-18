6檔ETF換股開獎！　2檔調整比重超車00940

快訊／88萬人注意！00940換股增刪15檔 砍玉山金納富邦金

擁有88萬股民的元大台灣價值高息（00940）今（18）日公告第2波換股結果，共增刪15檔，金融股中增列台企銀（2834）、富邦金（2881），刪除京城銀（2809）與玉山金（2884），明（19） 日起生效。

定期定額投資人解密 逾半數年齡在21歲至50歲之間

為協助投資人長期投資股市，同時提升小額投資之便利性、分散投資風險，證交所於2017年1月起，推動證券商得辦理客戶定期定額方式購買股票與ETF，自開辦至今已逾七年，統計今年1到10月，定期定額人數分布主要集中21歲至50歲投資人數最多，共計占總定期定額人數超過五成。

力領科技20日起競拍 12月10日掛牌上市

IC設計廠力領科技（6996）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2593張，競拍底價181.82元，最高得標張數334張，暫定承銷價200元。競拍時間為11月20日至22日，11月26日開標；11月28日至12月2日辦理公開申購，12月4日抽籤，暫定12月10日掛牌。

快訊／喊漲的卻跌價 馬士基歐洲線每大箱降到3900美元、各航多跟進

貨櫃船運歐洲線本月15日的漲價方案今(18)日見真章，大型攬貨公司指出，原本報出每大箱(40呎櫃)要漲到5000-5200美元的業界二哥馬士基航運，今日在大陸市場運價未漲反跌，從每箱4000出頭的運價，降到3900美元，大陸市場立刻出現3850美元運價，而馬士基又公告12月1日要漲到6000美元，這樣獨特的操作方式，真讓人匪夷所思。

需求展望疲弱、庫存和供給上升 研調估明年DRAM價格走勢下跌

第四季為DRAM產業議定合約價的關鍵時期，根據TrendForce最新調查，製程較成熟的DDR4和LPDDR4X因供應充足、需求萎縮，目前價格已呈現跌勢。DDR5與LPDDR5X等先進製程產品的需求展望尚不明確，加上部分買賣方庫存水位偏高，價格不排除於今年第四季底開始下跌。

Red Hat宣布收購Neural Magic AI戰力再提升

原始碼軟體解決方案供應商 Red Hat 近日宣布已簽署收購 Neural Magic 的最終協議，Neural Magic 為提供能加速生成式 AI 推論工作負載的軟體與演算法領導業者，其在推論效能工程的專業技術及對開源的承諾與 Red Hat 的願景一致，致力於在跨混合雲環境中的任何一處皆能實現高效能 AI 工作負載，並滿足客戶特殊的應用情境和資料。

雲端發票更好中！ 財長：明年500元獎每期不低於245萬組

雲端發票使用者愈來愈高，為了不讓民眾有「難中獎」的感嘆。財政部長莊翠雲今（18）日指出，明年雲端發票500元獎的給獎目標是「每期不低於245萬組」。據初步估計，雲端發票500元獎每期支出金額應在10億元左右。

幸福雞蛋股！大武山攜手元大銀行 開辦員工持股信託

單一蛋雞飼養廠大武山（6952）今日宣布，攜手元大銀行董事長辦理員工持股信託，持續落實ESG永續經營趨勢，增進員工福利及助員工累積退休財富。

00878小貼息！ 5分鐘湧逾3萬張大量居成交王

台股隨美股走弱，擁有逾150萬股民、號稱「國民ETF」的國泰永續高股息（00878）今（18）日除息秀也遇亂流，早盤翻黑小跌0.09元至22.13元，小幅貼息，成交量超過3萬張，居ETF成交王。

輝達Blackwell恐再延 外媒爆晶片存過熱問題

根據外媒路透社報導，NVIDIA新的Blackwell AI晶片已經面臨延遲，還遇到了伺服器過熱的問題，導致一些客戶擔心他們沒有足夠的時間來啟動和運行新的資料中心。