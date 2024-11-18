6檔ETF換股開獎！　2檔調整比重超車00940

▲6檔ETF換股。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
臺灣指數公司今（18）日發布中信小資高價30（00894）、中信綠能及電動車（00896）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、元大台灣價值高息（00940）、台新臺灣IC設計（00947）、野村趨勢動能高息ETF（00944）等檔台股ETF換股名單，成分股納入和刪除之變動將自11月18日交易結束後生效（亦即11月19日起生效）。
00894規模18.2億，此次30檔成分股中新增及刪除13檔，換股檔數比例為43.3%
成分股納入(13)：2308 台達電、2317 鴻海、2345 智邦、2383 台光電、3227 原相、3374 精材、3413 京鼎、3491 昇達科、3665 貿聯-KY、6187 萬潤、6231 系微、6409 旭隼、6515 穎崴。
成分股刪除(13)：1503 士電、1519 華城、2379 瑞昱、3034 聯詠、3324 雙鴻、3548 兆利、5269 祥碩、6121 新普、6414 樺漢、6472 保瑞、6488 環球晶、6643 M31、8210 勤誠。
00896規模39.09億，此次50檔成分股中新增及刪除5檔，換股檔數比例為10%。
成分股納入(5)：2105 正新、2377 微星、3045 台灣大、5483 中美晶、6409 旭隼。
成分股刪除(5)：2207 和泰車、2409 友達、3481 群創、6239 力成、8109 博大。
00940規模1,622.39億，此次50檔成分股中新增及刪除15檔，換股檔數比例為30%。
成分股納入(15)：1402 遠東新、2347 聯強、2379 瑞昱、2393 億光、2404 漢唐、2439 美律、2458 義隆、2474 可成、2610 華航、2834 臺企銀、2881 富邦金、2915 潤泰全、3036 文曄、8299 群聯、9904 寶成。
成分股刪除(15)：2027 大成鋼、2206 三陽工業、2520 冠德、2634 漢翔、2809 京城銀、2884 玉山金、3010 華立、3703 欣陸、4766 南寶、5347 世界、5534 長虹、6121 新普、6147 頎邦、6191 精成科、6605 帝寶。
00947此次50檔成分股中並無新增及刪除。
00944規模26.58億，此次50檔成分股中新增及刪除24檔，換股檔數比例為48%。
成分股納入(24)：1210 大成、1215 卜蜂、1216 統一、1707 葡萄王、1722 台肥、2206 三陽工業、2324 仁寶、2328 廣宇、2357 華碩、2404 漢唐、2454 聯發科、2607 榮運、2633 台灣高鐵、2801 彰銀、2850 新產、2855 統一證、2886 兆豐金、3211 順達、4763 材料-KY、5434 崇越、5904 寶雅、6274 台燿、6691 洋基工程、9938 百和。
成分股刪除(24)：1104 環泥、2211 長榮鋼、2303 聯電、2347 聯強、2441 超豐、2458 義隆、2890 永豐金、2903 遠百、2915 潤泰全、3010 華立、3014 聯陽、3413 京鼎、3711 日月光投控、4915 致伸、4938 和碩、5347 世界、6257 矽格、6269 台郡、6278 台表科、8016 矽創、8070 長華*、8112 至上、8150 南茂、9917 中保科
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