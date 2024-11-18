ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

6檔ETF換股開獎！　2檔調整比重超車00940

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲6檔ETF換股。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

臺灣指數公司今（18）日發布中信小資高價30（00894）、中信綠能及電動車（00896）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、元大台灣價值高息（00940）、台新臺灣IC設計（00947）、野村趨勢動能高息ETF（00944）等檔台股ETF換股名單，成分股納入和刪除之變動將自11月18日交易結束後生效（亦即11月19日起生效）。

00894規模18.2億，此次30檔成分股中新增及刪除13檔，換股檔數比例為43.3%

[廣告]請繼續往下閱讀...

成分股納入(13)：2308 台達電、2317 鴻海、2345 智邦、2383 台光電、3227 原相、3374 精材、3413 京鼎、3491 昇達科、3665 貿聯-KY、6187 萬潤、6231 系微、6409 旭隼、6515 穎崴。

成分股刪除(13)：1503 士電、1519 華城、2379 瑞昱、3034 聯詠、3324 雙鴻、3548 兆利、5269 祥碩、6121 新普、6414 樺漢、6472 保瑞、6488 環球晶、6643 M31、8210 勤誠。

00896規模39.09億，此次50檔成分股中新增及刪除5檔，換股檔數比例為10%。

成分股納入(5)：2105 正新、2377 微星、3045 台灣大、5483 中美晶、6409 旭隼。

成分股刪除(5)：2207 和泰車、2409 友達、3481 群創、6239 力成、8109 博大。

00940規模1,622.39億，此次50檔成分股中新增及刪除15檔，換股檔數比例為30%。

成分股納入(15)：1402 遠東新、2347 聯強、2379 瑞昱、2393 億光、2404 漢唐、2439 美律、2458 義隆、2474 可成、2610 華航、2834 臺企銀、2881 富邦金、2915 潤泰全、3036 文曄、8299 群聯、9904 寶成。

成分股刪除(15)：2027 大成鋼、2206 三陽工業、2520 冠德、2634 漢翔、2809 京城銀、2884 玉山金、3010 華立、3703 欣陸、4766 南寶、5347 世界、5534 長虹、6121 新普、6147 頎邦、6191 精成科、6605 帝寶。

00947此次50檔成分股中並無新增及刪除。

00944規模26.58億，此次50檔成分股中新增及刪除24檔，換股檔數比例為48%。

成分股納入(24)：1210 大成、1215 卜蜂、1216 統一、1707 葡萄王、1722 台肥、2206 三陽工業、2324 仁寶、2328 廣宇、2357 華碩、2404 漢唐、2454 聯發科、2607 榮運、2633 台灣高鐵、2801 彰銀、2850 新產、2855 統一證、2886 兆豐金、3211 順達、4763 材料-KY、5434 崇越、5904 寶雅、6274 台燿、6691 洋基工程、9938 百和。

成分股刪除(24)：1104 環泥、2211 長榮鋼、2303 聯電、2347 聯強、2441 超豐、2458 義隆、2890 永豐金、2903 遠百、2915 潤泰全、3010 華立、3014 聯陽、3413 京鼎、3711 日月光投控、4915 致伸、4938 和碩、5347 世界、6257 矽格、6269 台郡、6278 台表科、8016 矽創、8070 長華*、8112 至上、8150 南茂、9917 中保科
 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／88萬人注意！00940換股增刪15檔　砍玉山金納富邦金

快訊／88萬人注意！00940換股增刪15檔　砍玉山金納富邦金

擁有88萬股民的元大台灣價值高息（00940）今（18）日公告第2波換股結果，共增刪15檔，金融股中增列台企銀（2834）、富邦金（2881），刪除京城銀（2809）與玉山金（2884），明（19） 日起生效。

2024-11-18 17:24
定期定額投資人解密　逾半數年齡在21歲至50歲之間

定期定額投資人解密　逾半數年齡在21歲至50歲之間

為協助投資人長期投資股市，同時提升小額投資之便利性、分散投資風險，證交所於2017年1月起，推動證券商得辦理客戶定期定額方式購買股票與ETF，自開辦至今已逾七年，統計今年1到10月，定期定額人數分布主要集中21歲至50歲投資人數最多，共計占總定期定額人數超過五成。

2024-11-18 15:35
力領科技20日起競拍　12月10日掛牌上市

力領科技20日起競拍　12月10日掛牌上市

IC設計廠力領科技（6996）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2593張，競拍底價181.82元，最高得標張數334張，暫定承銷價200元。競拍時間為11月20日至22日，11月26日開標；11月28日至12月2日辦理公開申購，12月4日抽籤，暫定12月10日掛牌。

2024-11-18 15:14
快訊／喊漲的卻跌價　馬士基歐洲線每大箱降到3900美元、各航多跟進

快訊／喊漲的卻跌價　馬士基歐洲線每大箱降到3900美元、各航多跟進

貨櫃船運歐洲線本月15日的漲價方案今(18)日見真章，大型攬貨公司指出，原本報出每大箱(40呎櫃)要漲到5000-5200美元的業界二哥馬士基航運，今日在大陸市場運價未漲反跌，從每箱4000出頭的運價，降到3900美元，大陸市場立刻出現3850美元運價，而馬士基又公告12月1日要漲到6000美元，這樣獨特的操作方式，真讓人匪夷所思。

2024-11-18 14:44
需求展望疲弱、庫存和供給上升　研調估明年DRAM價格走勢下跌

需求展望疲弱、庫存和供給上升　研調估明年DRAM價格走勢下跌

第四季為DRAM產業議定合約價的關鍵時期，根據TrendForce最新調查，製程較成熟的DDR4和LPDDR4X因供應充足、需求萎縮，目前價格已呈現跌勢。DDR5與LPDDR5X等先進製程產品的需求展望尚不明確，加上部分買賣方庫存水位偏高，價格不排除於今年第四季底開始下跌。

2024-11-18 14:37
Red Hat宣布收購Neural Magic　AI戰力再提升

Red Hat宣布收購Neural Magic　AI戰力再提升

原始碼軟體解決方案供應商 Red Hat 近日宣布已簽署收購 Neural Magic 的最終協議，Neural Magic 為提供能加速生成式 AI 推論工作負載的軟體與演算法領導業者，其在推論效能工程的專業技術及對開源的承諾與 Red Hat 的願景一致，致力於在跨混合雲環境中的任何一處皆能實現高效能 AI 工作負載，並滿足客戶特殊的應用情境和資料。

2024-11-18 14:07
雲端發票更好中！　財長：明年500元獎每期不低於245萬組

雲端發票更好中！　財長：明年500元獎每期不低於245萬組

雲端發票使用者愈來愈高，為了不讓民眾有「難中獎」的感嘆。財政部長莊翠雲今（18）日指出，明年雲端發票500元獎的給獎目標是「每期不低於245萬組」。據初步估計，雲端發票500元獎每期支出金額應在10億元左右。

2024-11-18 17:06
幸福雞蛋股！大武山攜手元大銀行　開辦員工持股信託

幸福雞蛋股！大武山攜手元大銀行　開辦員工持股信託

單一蛋雞飼養廠大武山（6952）今日宣布，攜手元大銀行董事長辦理員工持股信託，持續落實ESG永續經營趨勢，增進員工福利及助員工累積退休財富。

2024-11-18 15:28
00878小貼息！　5分鐘湧逾3萬張大量居成交王

00878小貼息！　5分鐘湧逾3萬張大量居成交王

台股隨美股走弱，擁有逾150萬股民、號稱「國民ETF」的國泰永續高股息（00878）今（18）日除息秀也遇亂流，早盤翻黑小跌0.09元至22.13元，小幅貼息，成交量超過3萬張，居ETF成交王。

2024-11-18 10:00
輝達Blackwell恐再延　外媒爆晶片存過熱問題

輝達Blackwell恐再延　外媒爆晶片存過熱問題

根據外媒路透社報導，NVIDIA新的Blackwell AI晶片已經面臨延遲，還遇到了伺服器過熱的問題，導致一些客戶擔心他們沒有足夠的時間來啟動和運行新的資料中心。

2024-11-18 10:17

讀者迴響

熱門新聞

快訊／88萬人注意！00940換股增刪15檔　砍玉山金納富邦金

6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

AI股美超微突獲神祕集團搶進　大買3080萬股

376萬人注意！00878、00929領軍　本周20檔ETF除息秀一表看

00878小貼息！　5分鐘湧逾3萬張大量居成交王

川普交易叫醒「比特幣鯨魚」！　2000枚抱14年海賺57億

印度塔塔電子同意　收購和碩印度廠60％股權

坦承遭保戶詐領2390萬元　台灣人壽：絕不寬貸

快訊／喊漲的卻跌價　馬士基歐洲線每大箱降到3900美元、各航多跟進

不是金龍海嘯！　財長：過度槓桿才是房市「斷頭」關鍵

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366